Sistema de salud en México está colapsado y en crisis: Benítez Ojeda

El sistema de salud en México está colapsado, está en crisis, está prácticamente olvidado por la llamada cuarta transformación, todos los hospitales públicos tienen deficiencias, no hay medicamentos, no hay camas suficientes, se posponen las operaciones y cirugías, no encuentran a los médicos porque no van, entre muchas otras cuestiones, comentó el diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Enrique Benítez Ojeda.

La realidad es que “es un calvario para la gente, los elevadores no funcionan, lo quirófanos son obsoletos como aquí en Durango que se cerraron, no hay especialistas. Las licitaciones públicas no existen, son puras compras directas para hacer negocio, que haya corrupción y se favorezca a algunos amigos del gobierno en los contratos, nada más a manera de ejemplo, el Seguro Social en lo que lleva de este gobierno ha comprado directamente sin licitar y sin concursar 70 mil millones de pesos, en el caso del ISSSTE, solo tenía un 40 por ciento como asignación directa y paso al 60 por ciento".

Imagen ilustrativa

Asimismo indicó que no solo la Secretaría de Salud o el INSABI, o ahora el IMSS-Bienestar ha sido todo un desastre, "no hay sistema de salud. Se podría tener consecuencias si los ciudadanos también denunciaran, ya sea contra directores de Hospitales, médicos que cancelan las citas, o de quienes posponen las operaciones por meses, porque está de por medio un derecho humano, a la salud y a la vida".

Benítez Ojeda destacó que tanto los diputados, como los medios de comunicación y todos los ciudadanos pueden hacer la denuncia correspondiente, “lo que pasa es que hay que dedicarle tiempo, para darle seguimiento a cada denuncia posteriormente, y la verdad si no eres el interesado o la interesada, en algún asunto, difícilmente puedes con todo el trabajo que todos tenemos, pues estar atento a cada denuncia”.

Finalmente señaló: "habría que, cuando valga la pena denunciar, como en este caso de los quirófanos en el ISSSTE de Durango, o el tema de los elevadores que se han fallado en otros estados, y ya se han dado a conocer, ese tipo de cosas que son graves sí se deberían denunciar por cualquier organismo empresarial y un medio de comunicación un diputado, claro que sí", puntualizó.