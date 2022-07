Sistema local anticorrupción sigue sin dar resultados: Jorge Mojica

A cinco años de su creación el Sistema Local Anticorrupción (SLA) sigue sin dar resultados y aunque en su reciente informe de actividades ya presentaron un plan de acción, apenas es el primer paso y lo que hace falta es una verdadera socialización acompañada por trabajo para que se logre disminuir la percepción que en México existe sobre corrupción; una de las más altas en Latinoamérica, declaró el secretario general de Gobierno.

Cuando fue presidente del Consejo Estatal Ciudadano Jorge Clemente Mojica Vargas siempre se manifestó abiertamente como fuerte detractor del SLA, ahora en su calidad de funcionario sigue sin quitar el dedo del renglón, al acusar públicamente, una vez más, la falta de resultados por parte de este organismo.

Acudió como invitado a la presentación del quinto informe de actividades del SLA y ahí fue cuestionado por reporteros a cerca de la efectividad de dicho sistema, reconociendo que se le ha quedado mucho a deber a la sociedad que tenía buenas expectativas en el combate a este flagelo llamado corrupción.

Tuvieron que pasar cuatro años para que en el quinto ya haya un plan de acción, sin embargo aquí lo importante es darle seguimiento para que haya los resultados deseados, insistió Mojica Vargas.

Hoy que presentan un plan de acción lo más importante no es eso, sino darle seguimiento para hablar de resultados, refirió el funcionario, quien reconoció que no solamente en Durango no se han dado éstos, sino que a nivel nacional y según INEGI la percepción social sobre corrupción ha subido al ser de las más altas en Latinoamérica.

Tras la presentación de este plan debe ser conocido por la sociedad en común, pero sobre todo que si existen actos de corrupción sean castigados y sancionados porque la sociedad ve un gran hueco en este sentido.

Que se lleve a cabo y evaluarlo, pero si no funciona corregirlo; ese es lo más importante de haber presentado un plan, puntualizó el entrevistado.