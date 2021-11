SNTE intensificará protestas en Durango si no dan solución a sus demandas

Maestros que forman parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 44, se reunieron de nueva cuenta con autoridades estatales para llegar a un acuerdo sobre el pago de las prestaciones que se les adeudan, pues se trata de una situación que se arrastra desde años atrás y por la que no están dispuestos a ceder ni un paso, por lo que de no darse las negociaciones continuarán los paros.

Así lo dio a conocer el secretario general de la Sección 44, Lorenzo Salazar Lozano, quien dijo que en caso de no responder como se espera, ya se tienen previstas las acciones que el Comité determinó para emprenderse a partir de la próxima semana y que amenazan con ser más fuertes que un paro de labores como el ocurrido el pasado miércoles.

Confían en que la autoridad educativa no tomará represalias en contra de aquellos docentes que se sumen al movimiento, pues estos tienen derecho a manifestar su inconformidad y en más de 20 años el SNTE no había convocado a tomar acciones de este tipo.

“Con este gobierno hemos tenido buenas respuestas y lo reconocemos, no había habido necesidad de llegar a estos extremos, hoy desafortunadamente así como hay un apremio fuerte para gobierno, lo hay para los trabajadores y tenemos que encontrar un punto de equilibrio”, comentó el líder de la Sección 44, quien dijo mantienen un buen entendimiento con la autoridad educativa hasta el momento.

Aunque los maestros están conscientes de la situación económica actual del Gobierno estatal, asegura que esta situación no es de hace unos meses en los que los docentes se han visto limitados en el pago de derechos como a la vivienda, seguros de vida, créditos a terceros no institucionales cuyos adeudos no realizados por la propia autoridad los tiene ahora con una deuda ya impagable.

De ahí que no aceptarán que no se puedan reactivar dichos pagos, por ello aunque no esperan que se pague todo el día de hoy, este debe ya restituirse a la brevedad.