Sobrevivientes del cáncer, exhortan a mujeres a realizar chequeo preventivo

“El cáncer para muchos es una palabra innombrable y para otros una batalla ganada”, señaló el gobernador del estado José Aispuro Torres acompañado por Mariana Alvarado Robles y Estela Minguela Cuevas, quienes apartaron su testimonio e invitaron a las mujeres a realizar la exploración y chequeo, a fin de evitar el cáncer.

Previo al 19 de octubre, Día Internacional de lucha contra el Cáncer de Mama, Mariana recordó cómo el proceso difícil y desgastante para su familia y amigos, luego que se diagnosticara dicha enfermedad, “nadie espera un diagnóstico así, cancer, fue el inicio de una ruta amplia, pues te marca un antes y un después y hoy estamos en el proceso de reconstrucción día a día” señaló.

Por ello, llamó a todas la mujeres a ver su salud como prioridad, tener una detección oportuna a través del autoconocimiento y auto cuidado y contar con un diagnóstico y atención médica puntual.

Mujeres sobrevivientes de cáncer de mama/ Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

Por su parte Estela, sobreviviente de cancer de mamá desde hace 11 años, indicó que espera que su testimonio sirva a muchas mujeres pues pero la difusión no es suficiente, ya que muchas mujeres no quieren explorarse, “mi casa es Cancerología, tenia 5 meses de embarazo cuando me detectaron el cáncer, hace dos años el cáncer regresó, haciendo metástasis en hueso, es una batalla muy difícil” indicó con una voz llena de entusiasmo pues dejó claro que el cáncer es un “amigo” que se puede atender para que no les toque a nadie más.

“Para mi lo importante es estar viva y abrazar a mis hijos, un seno no es importante y si lo es para ustedes atiéndanse a tiempo”, indicó.

Por su parte el mandarino estatal llamó a las mujeres a no hacer caso omiso y realizarse los estudios de manera oportuna, “no pasen por esa angustia, ni ustedes, ni su familia”.

En Centro estatal de Cancerología en éste último año se han registrado 500 casos nuevos de cáncer, el 70% de ellos es cáncer de Mama, más 50 casos de menores, dijo Aispuro Torres, quien subrayó que en esta administración se han realizado más de 76 mil mastografías y se han detectado mil 100 casos y un alto porcentaje de ellas han podido superarlo.

Ante ello el DIF estatal está en busca de adquirir el mastógrafo de alta gama para salvar más vidas, dijo y enumeró las acciones que emprenderán en este mes rosa, entre las que destacan las unidades móviles que prestaran atención, iluminación de edificios de rosa para celebra la vida de grandes guerreras y concientizar a las mujeres.