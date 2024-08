Pese a que hace poco más de un año se aprobó la regulación de plataformas que ofrecen el servicio de taxi por medio de una aplicación, hasta ahora solo Didi se ha acercado con las autoridades encargadas de regular el transporte público en el estado, para compartir su base de datos, informó el secretario general de Gobierno, Héctor Vela Valenzuela.

Reconoció que se ha sido demasiado tolerantes con quienes prestan el servicio del transporte público a través de plataformas digitales o sin una concesión como el caso de los taxis piratas, tal como lo cuestionaron los líderes sindicales de choferes, sin embargo aseguró que no es posible tomar acciones radicales porque se pueden enfrentar otros problemas.

Solo Didi ha entregado el padrón de conductores que ofrecen el servicio de taxi / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

“Les hemos dado tiempo a que se reporten”, aseguró el funcionario estatal, y solo tendrán este año para acercarse a la Subsecretaría de Movilidad y Transportes para compartir su información, pero cuando este tiempo concluya y no se ha realizado el registro, se iniciarán los operativos para sacarlos de circulación.

“Queremos hacer las cosas por la buena, pero no vamos a estar permitiéndolo siempre”, dijo Vela Valenzuela, al recordar que quienes se dediquen a prestar el servicio de taxi, deben acercarse con la autoridad estatal, compartir la base de datos, hacer la regularización de los vehículos, la identificación y acreditación de los choferes; para contar con el padrón completo de quienes conducen estas unidades y todos se suban a un esquema de recaudación del cuatro por ciento de cada viaje que se realice.





En caso de que no se cumple con esta disposición, serán retirados de circulación, ya que consideran un riesgo para el usuario, esto ante la cantidad de personas que prestan el servicio a través de vehículos particulares y que ni siquiera pertenecen a una plataforma digital, “hay algunos de buena fe, pero no quiero pensar que pueda haber algunos más de no tan buena fe”, dijo.

Aunque hasta el momento no se ha presentado ningún incidente en el que algún usuario o usaría se haya visto afectado por abordar un taxi pirata, la intención es que esto no llegue a registrarse, de ahí la importancia y urgencia de solucionar esta situación.

Por su parte, el dirigente del Sindicato de la Alianza, Raúl Medina Samaniego, advirtió que la autoridad ha sido rebasada y es complaciente con la cantidad de taxis piratas que circulan en la ciudad. Se trata de vehículos sin placas, sin identificación, “cuando se trató de eso nosotros éramos los malos y ellos los buenos, ahora ya se revirtió eso y la autoridad no hace absolutamente nada”, dijo.

Acusó además a las plataformas digitales de alentar esta irregularidad y siguen operando bajo un esquema de ilegalidad al no estar sujetos a ninguna restricción ni registro, “tu puedes ver en la calle carros sin placas, con taxímetro y logos de taxi, ahora se disparó más”, dijo, al reconocer que se les pidió apoyo a los sindicatos de choferes del transporte público para apoyar la ley que obligara al registro de las plataformas, sin embargo a más de un año no se ha hecho nada.