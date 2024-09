Solo queda la sociedad civil como un contrapeso para el poder: Coparmex

“Tenemos definitivamente un cambio de régimen en el país, donde el único contrapeso que existe es la sociedad civil”, aseguró la presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Blanca Estela Castro Torres, quien indicó que ahora le toca a la sociedad organizarse para ser el contrapeso que se necesita en México ante un país que está en manos de Poder Ejecutivo y donde ya no hay equilibrios.

Admitió que ahora la lucha es entre la sociedad civil organizada, contra el poder, “será David contra Goliat”, dijo la empresaria, al exhortar a los ciudadanos a no tener miedo de defender sus derechos y seguir manifestándose a favor de lo que el país necesita.

La presidenta de la Coparmex en Durango, indicó que ahora le toca a la sociedad organizarse para ser el contrapeso que se necesita en México ante un país que está en manos de Poder Ejecutivo / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

Ante la percepción de una sociedad con poca participación, que si bien está en contra de las decisiones que vienen desde el Poder Ejecutivo y ahora Legislativo, su apatía radica en la falta de respuestas positivas a las demandas que se tienen y por las que se lucha, ya que se enfrentan a un gobierno que solo escucha y trabaja en lo que representa, sin embargo tiene oídos sordos ante quienes forman parte de la oposición.





“Yo creo que radica en que ven que a pesar de todos los movimientos que hacemos, no somos escuchados, entonces esa apatía empieza a permear y decir de qué sirve si de todas formas no nos van a escuchar”, dijo.

Asimismo se refirió a ese sector de la población que desconoce la gravedad de una modificación como la que se acaba de aprobar y el alcance que va a tener no solo a nivel nacional, sino incluso internacional, “cuando estamos informados, en ese momento tenemos conciencia, alguien que no sabe pues no puede opinar”.

De ahí que calificó al México de hoy como un país sin libertades y sin democracia, lo que va a repercutir en la salida de inversiones que se tenían en el país ante la falta de certeza jurídica que les puede ofrecer México, debido a que ya no habrá independencia en los Poderes.

Buenos días. Felicito a las y los senadores de nuestro movimiento por la aprobación de la Reforma Judicial. Con la elección de jueces, magistrados y ministros se fortalecerá la impartición de justicia en nuestro país. El régimen de corrupción y privilegios se queda cada día más… — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 11, 2024

Informó que a nivel nacional la dirigencia nacional de Coparmex platicó con algunas empresas extranjeras, quienes le hicieron saber sus preocupaciones, y muy probablemente solicitarán el cambio pues un país que no se tiene la seguridad de invertir en un país donde no se tiene un Estado de Derecho.

Imagen ilustrativa / La ciudadanía se enfrenta a un gobierno que solo escucha y trabaja en lo que representa, sin embargo tiene oídos sordos ante quienes la oposición, indicó la empresaria / Foto: archivo / León Alvarado / El Sol de Durango

Sobre la polémica que envolvió a Miguel Ángel Yunes Márquez, durante la discusión de la reforma al Poder Judicial, y los calificativos de traidor a la patria que le propinaron a lo largo de la sesión, Castro Torres, prefirió no ahondar en el tema y se limitó a decir que ello habla de una nula responsabilidad que tiene del cargo que asumió como representante de los ciudadanos y la falta de conciencia.

“Ellos pueden decir que traicionaron a un partido, pero también tienen que ver que traicionaron al país”, dijo.