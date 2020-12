Solo un deceso por Covid-19 en la Arquidiócesis de Durango

Solo un deceso por la Covid-19 se ha presentado dentro de la Arquidiócesis de Durango, afortunadamente la mayoría de las personas contagiadas dentro de la congregación no han presentado síntomas graves, precisó el vocero de la Arquidiócesis de Durango, Padre Noé Soto.

Aunque no detalló cuántas personas han resultado positivos a la Covid-19, dijo que en días anteriores todos los infectados ya se han recuperados, solo dos padres se encuentran aislados porque su recuperación se ha prolongado, y ya se encuentran mejor, a la espera de cumplir los días recomendados para cumplir con sus actividades pastorales.

Fue en el mes de octubre cuando se dio a conocer que el Arzobispo Monseñor Faustino Armendáriz Jiménez había resultado positivo y estaría en aislamiento, su salud se mantuvo estable y no presentó complicaciones.

El fallecimiento del sacerdote se dio previo al 12 de diciembre en la región de Zacatecas, presentó problemas a causa del Covid-19 lo que derivó a su muerte, pero esta zona pertenece a la Arquidiócesis de Durango.

En el caso de las religiosas que viven en comunidad, se encuentran en claustro, no entra nadie donde viven y no sale nadie, solo se reportó una persona con contagio, se aisló y no presentó mayor problema, fue atendido en la enfermería del lugar.

Se han hecho cercos sanitarios para que todos se puedan mantener con salud, ya que las comunidades religiosas son de adultos mayores, por lo que deben tener más cuidado.

De momento con la reactivación de misas al 25% de su capacidad total, se encuentran los lugares marcados donde se pueden sentar y han tenido mucho cuidado en los protocolos, tampoco han acudido mayor flujo personas en las celebraciones religiosas.

Para los trámites en las oficinas administrativas, el Noé Soto mencionó que se tienen los lugares marcados y se cuenta igual con protocolos, pero además se atiende a las personas por teléfono y no se provoca ninguna aglomeración cuando van a dejar o recoger un documento.