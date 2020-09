Son muchos los requisitos para solicitar un crédito: comerciantes

El dirigente de la Unión de Locatarios del Mercado Gómez Palacio, señaló que a pesar de requerir un crédito por la situación económica en la que se encuentran, no pudieron acceder a los que se presentaron por parte del Gobierno estatal y federal, principalmente porque consideran que son muchos los trámites que se requieren.

Espera que se les pueda ayudar con algún crédito que sea más flexible, la gente no puede acceder porque se les piden muchos requisitos, por ejemplo hay uno en el que se les ofrecían cuatro mil pesos, pero tenían que estar registrados en el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SDARE), cuyo costo es de mil 200 pesos, lo que resulta poco rentable en comparación con los tres meses de perdida que permanecieron cerrados sus locales.

Dijo que también algunos se ofrecen sin interés, pero hay que pagar a plazos fijos, algo que por la economía que presentan en este momento, desconocen si podrían cumplir, entonces mejor no aceptan ese compromiso.

Comentó que al inicio de la pandemia el gobierno les ofreció algunas despensas, una acción que todos agradecieron, sin embargo requerían dinero para cubrir gastos de los servicios y el pago de sus colaboradores.

Reiteró que con el cierre de tres meses en los que no tuvieron ingresos, a la fecha no han podido recuperarse, aunque el mercado ya se encuentra abierto en su horario normal, la gente no acude como anteriormente lo hacía.

Tampoco están dispuestos a invertir en nueva mercancía porque no saben si podrán venderla, y confían que en el mes de noviembre se permita la venta de flores para la celebración del Día de Muertos.