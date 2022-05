“Son unos cobardes”, advierte Marina Vitela sobre ataques en su contra

“Encuéntrenle algo a esa vieja”, así se refirió la candidata a la gubernatura de Durango, Marina Vitela Rodríguez, al narrar ante medios de comunicación local que una persona se acercó a ella para comentarle que sus adversarios habían contratado una empresa con el objetivo de poner en duda el trabajo que realizó en el Ayuntamiento de Gómez Palacio durante su administración.

Aseguró que para ello se contrató a una empresa que anteriormente pertenecía a un organismo de investigación institucional, y que al llegar Andrés Manuel López Obrador decidió retirar de las filas de la administración pública y hoy en día están convertidos en una compañía de investigación de casos de secuestros.

Con una expresión que calificó de misógina, aseguró que quienes mandaron realizar dicha acción “son unos cobardes, porque yo creo que todos en cualquier parte no les gusta que ataquen a su familia, más cuando somos mujeres”, comentó la abanderada de la coalición "Juntos Hacemos Historia".

Marina Vitela calificó como de grave estas acusaciones sobre todo cuando vienen de personajes a quien dijo están acorralados / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Aseguró que todo este ataque es parte de una guerra pues saben que es ella quien ganará la elección este próximo 5 de junio, “si se atreven a invertir dinero, porque a mí me gustaría saber quién se los dio o de dónde lo están sacando, contratar una empresa exclusiva para atacar a mi familia, cuando yo he sido transparente (…)”, aquí mismo destacó la participación del empresario que salió a desmentir una presunta participación de su compañía en esta supuesta triangulación de contratos con el gobierno de Gómez Palacio.

“Me parecen actos desesperados, pero sobre todo actos que no son de hombre, menos de hombres de Durango porque esta parte de contratar una empresa exclusiva para venir a investigarme. ¿Por qué no investigan el desvío de recursos de 600 millones que hay en Gómez Palacio, por qué se quedan callados cuando está tipificado como desvío el lavado de dinero?”, comentó Vitela Rodríguez, quien además puntualizó cómo el dinero fue ingresado a un banco y enviado a una cuenta de una empresa fantasma.

Calificó como de grave estas acusaciones sobre todo cuando vienen de personajes a quien dijo están acorralados, pues estos pueden aumentar el tono de descalificación de una mujer desde la parte familiar.

“Es lamentable que en estos momentos de la historia y del tiempo que vivimos todavía se dediquen estas personas de la alianza esa a descalificarme con injurias y mentiras”, además cuestionó la participación del medio de comunicación en donde se realizó dicha publicación sin realizar una investigación previa sobre el hecho.

Asimismo con voz quebrada, afirmó que ella puede aguantar todo pero su familia es sagrada como la de cualquier persona “ustedes me han visto trabajar día con día y no es correcto que un grupo de cobardes vengan acá a descalificar de la manera más vil a mi familia. Yo aguanto todo lo que quieran, lo he aguantado, las envestidas han sido frontales a mi familia, a mi persona”.

Y al final envió un mensaje al candidato de la alianza "Va por Durango", del PRI, PAN y PRD; Esteban Villegas Villarreal, a quien dijo “sabes perfectamente que es mentira Esteban, y sabes el daño que le haces a mis hijos porque los conoces y sabes que los he forjado yo con muchas adversidades y no es correcto que hagan eso, no es de hombres”.