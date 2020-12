SSP garantiza un tránsito seguro en las carreteras de Durango

El gobierno garantiza un tránsito seguro en las carreteras del estado, señaló el secretario de Seguridad, Javier Castrellón Garza, quien exhortó a los connacionales y nacionales a no visitar familiares de ser posible en este mes.

El funcionario estatal dejó claro que se espera una temporada decembrina atípica, ya que la pandemia obliga a exhortar a quienes quieran viajar a Durango desde el extranjero o interior de la Republica, que lo piensen bien.

Castrellón Garza enfatizó que de no ser indispensable venir al estado, no se realice el viaje, esto debido a los contagios por la Covid-19 , los cuales se han incrementado en todo el mundo y Durango no es la excepción.

“Es importante ser conscientes y empáticos”, dijo el secretario de Seguridad , quien a la vez exhortó a que los viajantes que realmente necesitan retornar a sus hogares deben primero estar seguros que no traen contagio a sus familias.

“El gobierno garantiza un tránsito seguro en materia de seguridad, pero en materia de salud y protección civil depende de la participación y conciencia de quienes transiten por las carreteras de Durango y México”, dijo el entrevistado.

Añadió que las carreteras del estado son completamente seguras y adelantó que ya inició un operativo en conjunto con Guardia Nacional, Ejército Mexicano, autoridades de la Mesa de Construcción de la Paz y Seguridad y alcaldes, con el fin de que las policías municipales se incorporen con la Policía Estatal a patrullar e instalar más filtros en el estado.

Para finalizar llamó a la conciencia de los ciudadanos y seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades en salud y gubernamentales.