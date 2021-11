STyPS atiende a 70 menores en operativo contra trabajo infantil en Durango

En el transcurso de la mañana del Día de muertos la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STyPS) atendió 70 menores dentro del operativo contra el trabajo infantil en las romerías por el Día de Muertos tanto en Durango como en la región Laguna, indicó el titular de la dependencia Israel Soto Peña.

Desde 2016 dicho operativo ha logrado una disminución de 16 mil menores que han dejado de trabajar, dijo el secretario estatal, quien precisó que con ello se busca combatir la reincidencia.

Local La mayoría de los niños que habitan el Mezquital presentan mala nutrición: Bernabé Aguilar

En el operativo participaron 20 profesionistas entre psicólogos, trabajadores sociales y abogados, quienes llevan a cabo jornadas permanentes de supervisión y retiro de menores.

El funcionario aseguró que en Durango el 11% de la población de 5 a 17 años de edad es una población ocupada, lo cual está por debajo de la media nacional, la cual es del 11.5%.

Las edades predominantes de menores que realizan alguna actividad son en su mayoría de entre 15 y 17 años, seguidos por los que tienen de 10 a 14 años y por último y en un número muy reducido, el grupo compuesto por niños de 5 a 9 años de edad.

El objetivo del operativo es proteger a los menores que realizaban un trabajo no acorde a su edad, indicó y resaltó que en coordinación con la Procuraduría de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, se trata de atenderlos de forma integral, para que no reincidan y no corran riesgo.

Añadió que cuando se detecta a los menores se platica con ellos y sus padres, en casos extremos resaltó pueden existir sanciones para papás o tutores, subrayó que se les apoya a los menores con becas, apoyos alimentarios y apoyó psicológico.

Destacó que dicho fenómeno se agrava en los municipios alejados como Tamazula, Topia, Canelas, Otáez y San Bernardo principalmente por las actividades agrícolas que ahí se desempeñan.