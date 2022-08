Subcuenta de Infonavit protegidos contra la inflación

El dinero de la Subcuenta de Vivienda en el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), genera rendimientos que lo protegen contra la inflación, la cual ha ido incrementando en el país y se refleja en los precios más altos de los productos, sin embargo, esos recursos de la subcuenta, no pierden su valor y se encuentran protegidos.

Fue a través de un comunicado que el organismo, que en Durango encabeza Luis Fernando Hernández Ozuna, recordó que todas las personas que tienen un empleo formal y están cotizando pueden estar tranquilas, pues los ahorros van generando rendimientos, que por ley deben ser iguales o superiores a la inflación.

El recurso puede ser utilizado como enganche para comprar una casa o terreno, o mejorar una vivienda, pero también puede ser recibido al momento de la jubilación. Es el pago puntual de los créditos y sus intereses, que en conjunto con un manejo financiero responsable, son los que generan los rendimientos.

“Por eso la importancia de la precalificación, que evalúa el perfil de las personas que solicitan un crédito, otorga un nivel de tasa y una mensualidad diferenciada a cada trabajador, dependiendo de sus ingresos y capacidad de pago”.

Además, se cuenta con un Nuevo Modelo de Cobranza Social, en el que si una persona tiene problemas para pagar su crédito puede acceder a distintas alternativas para disminuir su mensualidad o solicitar una prórroga para poner al corriente su financiamiento.

En el caso de quienes no han sacado su crédito, se recordó que esos recursos no se pierden, y la gente no debe dejarse engañar por “coyotes”, de que si no saca el crédito, se perderá el dinero, “si a lo largo de tu vida laboral no tramitas un financiamiento ese dinero seguirá a tu nombre, acumulándose y generando rendimientos”.