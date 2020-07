Suman 2 mil 71 pacientes con Covid-19 en Durango

Durango registra un día más con la identificación de 60 casos positivos a Covid-19, de los cuales 21 son de la capital del estado, 29 en Gómez Palacio, además de 10 en Lerdo. Y es que de los ocho mil 395 sospechosos estudiados hasta el momento, han sido confirmados dos mil 071 pacientes positivos y de estos 167 han fallecido.

De acuerdo con el reporte diario que emite la Secretaría de Salud en Durango (SSD), este viernes se reportó el fallecimiento de cinco personas; mientras que de los casos conformados, dos están hospitalizados y uno de ellos se encuentra grave. Aún quedan pendientes mil 198 resultados.

Se dio a conocer que entre los pacientes fallecidos, se encuentra un joven de 35 y una mujer de 44 años de edad, ambos originarios de la ciudad de Durango y atendidos en el Hospital General 450. Asimismo se reportaron las muertes de otras tres personas (dos mujeres y un hombre) de 58 y 67 años de edad.

Ante esto, el secretario de Salud en el estado, Sergio González Romero, informó que cada vez son más los pacientes a quienes se les complica la enfermedad y llegan a los hospitales ya con una dificultad respiratoria, pues no quieren ir a atenderse a una unidad hospitalaria y prefieren pasar su enfermedad en el hogar, aunque ello implique consecuencias para su salud.

“Se han tenido defunciones en los domicilios porque la gente le da miedo acudir al hospital”, dijo la directora de los Servicios de Salud en el estado, Blanca Estela Luna Gualito, quien explicó que ha habido un incremento en la solicitud de pruebas, sin embargo para ello es necesario cumplir con los criterios como presentar sintomatología respiratoria, fiebre, dolor de garganta o tos, escurrimiento nasal, dolor muscular, entre otros.

Foto: Cortesía | Gobierno del Estado

Señaló que en el caso de Durango se revisa a la mayoría de las personas que cumpla con estas observaciones. Pero en caso de que la enfermedad cuya sintomatología comienza a desarrollarse en los primeros siete días posterior al contagio, deben seguir con las medidas preventivas, principalmente en los centros de trabajo donde al momento de compartir los alimentos hay un total relajamiento y esto puede ocasionar contagios masivos.

Al cuestionar al secretario sobre la diferencia que existe entre las cifras presentadas por el Gobierno federal y las locales, aseguró que esto se debe principalmente a las fallas que presenta dicha plataforma, además cada paciente duranguense es reportado al estado, aunque este se encuentre registrado en otra entidad.

Pese a ello, aseguró que en el caso del estado, no hay problemas con los ventiladores, no así con las camas, donde es necesario que los pacientes se atiendan a tiempo para iniciar con el tratamiento y tengan una evolución rápida. De tal manera que actualmente Durango registra un 50% de ocupación hospitalaria y eso cambia diariamente, pues los pacientes pueden empeorar de un día para otro.

Aunque el equipo no servirá de nada, si no se cuenta con el personal indicado para la atención de los pacientes. De ahí que se busca que el tratamiento se administre lo más pronto posible para que el paciente comience a tener una evolución favorable y quienes no requieren atención hospitalaria, son enviados a aislamiento domiciliario.