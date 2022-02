Suman en tres años más de cien mil víctimas de homicidio doloso

México ha transitado un año violento con una marcada cuna de la criminalidad en el seno del hogar, aseguró Elier Flores Salas, presidente del Observatorio Ciudadano en Durango, quien detalló algunas estadísticas y la mala estrategia implementada por el gobierno federal contra el crimen organizado.

Son pocos los espacios en donde los criminales no actúan, la extorsión, según INEGI, implicó un costo aproximado de 185 mil millones de pesos, 1.1% PIB. El mismo instituto mencionado calcula en 93.3% el número de delitos que no se denuncian, o bien la autoridad no inició una carpeta de investigación, lo que se denomina Cifra Negra, explicó.

Durante la rueda de prensa, aseguro que la violencia familiar es por mucho el delito con mayor número de carpetas de investigación abiertas en el país con un total de 253 mil 793 y es, desde el punto de vista de sicología social, el origen de todos los demás fenómenos delictivos que se estudian.

Entre otros delitos, destacó los 33 mil 308 homicidios dolosos en el año 2021, que sumados a los del 2020 (36 mil 579) y 2019 (35 mil 588) para sumar 105 mil 475 víctimas que nos establecen como una de las naciones más peligrosas del mundo ya que estos números solo son superados por 11 países según el índice de paz global.

Estos últimos tres años son los que tienen el mayor número de registro en la historia de México en homicidio doloso, violación, feminicidio, violencia familiar, trata de personas, homicidio culposo, narcomenudeo y extorsión, aseguró.

El manejo de la política pública en materia de seguridad está en franca zona de error, sostuvo.

“Los llamados de la presidencia nacional a los criminales para que se porten bien no han dado resultados, el 0.5% del PIB es lo único que se destina a seguridad y procuración de justicia y ante esta falta de recursos se debilitan a las fiscalías, policías estatales y municipales”, abundó.

Flores Salas afirmó que la inseguridad en México es latente, diaria y persistente, parece no terminarse nunca y al contrario, recientemente el asesinato de tres comunicadores indigna a la sociedad quien con incredulidad ve que la impunidad va a ganar también en estos lamentables casos.

Con todo ello, el panorama para nuestro país en este año que recién iniciamos luce desconsolador pues no se avizora ningún cambio que combata de frente la agresión política y social que diariamente vivimos y nos mantiene en un término inadecuado de inseguridad que daña el pleno estado de derecho y va contra las normas de calidad de vida digna, finalizó.

Ahora que inician las campañas electorales hacemos un exhorto al cuidado de nuestras y nuestros candidatos pues el año 2021 tiene el mayor registro en la historia de asesinatos y actos de agresión contra ellos, sostuvo.