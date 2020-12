Suman ya mil 322 comercios que han cerrado sus puertas en Durango

Debido a la situación económica en que se encuentran muchos negocios, por lo menos 12 comercios de la capital han decidido cerrar sus puertas en estos últimos días, con esta última cifra se llega a mil 322 negocios que se han dado de baja, informó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Durango, Mauricio Holguín Herrera.

El empresario lamentó que negocios de hasta de 30 años de trayectoria llegaron a la quiebra, y tuvieron que cerrar por la situación económica que ya no pudieron sostener, y aunque se buscan opciones para que los negocios no cierren se sabe que al menos otros 200 comercios se encuentran en una difícil situación económica.

Holguín Herrera señaló que los datos de cierres hasta el momento son parciales, ya que en enero es cuando se verá reflejada la realidad, o incluso en febrero, por lo que seguirán en la búsqueda de opciones para que los negocios se puedan reabrir y que no haya más pérdidas de empleos en el estado.

Aseguró que algunos negocios tratan de aguantar un poco más para recibir el remanente de las compras de diciembre y ver si alcanzan su punto de equilibrio, otros han optado por invertir en su negocio para poder subsistir.

Al continuar la entidad en semáforo rojo y que los contagios por Covid-19 no han tenido una baja considerable a pesar de que el comercio formal se mantuvo cerrado, insistió en que los contagios no se dan dentro del sector formal, pues ellos acatan los protocolos de salud, además de que no hubo un piso parejo en el cierre.

Fueron tres semanas las que permanecieron cerrados los comercios, pero indicó que se sabe de muchos lugares que no acataron la determinación, y además de tener un flujo importante de usuarios no se siguieron los protocolos de salud para evitar los contagios.