Supervisan se cumplan medidas en transporte

En atención a las nuevas disposiciones relativas a la prevención de la Covid-19, la Dirección de Transportes intensificará la atención para el estricto cumplimiento de los protocolos de salud y evitar la propagación del contagio.

Héctor Raúl Obregón, reforzó sobre el particular que en este sentido, se realizará vigilancia especial inclusive en las paradas a donde acudirán elementos de Inspectores de Transportes a fin de concientizar a los usuarios a evitar esta fricciones con operadores del transporte.

El informante señaló que es importante que la comunidad tome conciencia de la necesidad de mantener la sana distancia y en el caso de que se detecten “paradas" con considerable número de usuarios, se evitará la conglomeración de personas en los camiones, de inmediato se solicitará la presencia de otra unidad y prestar el servicio sin que se tenga que saturar el cupo de los vehículos.

Destacó que consecuencia de no respetar “la sana distancia" y el “hoy no circula", la dependencia ha sancionado ya a más de 400 trabajadores del volante de taxi, mientras que, solamente en dos días 25 camiones de ruta, han sido sancionados por no respetar la sana distancia y permitir que viajen usuarios “al tope’’ del cupo del camión.