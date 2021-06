Tadeo Campagne reprueba actos vandálicos en el Congreso de Durango

Reprobó Tadeo Campagne, representante de la comunidad LGBT, los actos vandálicos en las fueras del Congreso del Estado, la manifestación no justifica estas actitudes.

Luego de la marcha del orgullo llevada a cabo este domingo, un contingente se dirigió a la sede del Congreso del Estado, para realizar una toma simbólica, en exigencia a la legislación pendiente del matrimonio igualitario, sin embargo hubo algunas personas que se excedieron, y realizaron daños a las puertas del palacio legislativo.

Ante ello, Tadeo Campagne señaló que este tipo de daños no es característico del movimiento que por alrededor de 10 años, se ha mantenido firme en la exigencia del matrimonio igualitario en Durango.

Dijo que desde luego está exigencia de tomar en cuenta a este movimiento, no justifica en lo absoluto cualquier indicio de violencia.

Tadeo Campagne, señaló que desde hace unas semanas se ha estado en pláticas con el Congreso del Estado y lo único que se ha obtenido ha sido un rotundo no de parte de algunas personas, que sin dar la cara no quieren escuchar que se puede meter a un periodo extraordinario el trama del matrimonio igualitario, y tal vez por ello; algunas personas afines al movimiento causaron estos daños al palacio legislativo, mismos que no se justifican.

“No va a cambiar el movimiento, no nos volveremos agresivos ni intolerantes al tema, este es un llamado que existe de una parte de la comunidad visiblemente enojado y frustrado, porque durante nueve años nos han querido jugar la misma, no lo justificamos, y también es un llamado a las legisladores a que escuchen lo que está pasando afuera” dijo.