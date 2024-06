TEED recibe 15 impugnaciones iniciadas por el PRD

Tras darse a conocer los resultados de los cómputos distritales, donde se determinó a los ganadores de los 15 Distritos de Mayoría Relativa en el estado; se tienen ya 15 avisos de procesos de impugnación, todos presentados por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que busca la nulidad de la votación de diversas casillas.

Te puede interesar: Queda conformada la nueva Legislatura estatal

Según información del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Durango (TEED), Francisco Javier González Pérez, este lunes se recibieron los expedientes y tienen hasta el día 13 de agosto para resolver todos los medios de impugnación de resultados, no solo de Mayoría Relativa, sino de Representación Proporcional, tal como lo marca la Ley de Medios de Impugnación.

Este lunes se recibieron los expedientes y tienen hasta el día 13 de agosto para resolver todos los medios de impugnación de resultados, no solo de Mayoría Relativa, sino de Representación Proporcional / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

“A partir del lunes comienzan cuatro días para que puedan impugnar los de Representación Proporcional”, comentó el funcionario electoral, quien señaló que tienen conocimiento de un desistimiento por parte del PRD ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), es decir, “ya mostraron un desinterés respecto a la demanda, ya no les interesa seguir con los juicios”, comentó.



➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





No obstante esto no significa que se deje de remitir el documento en automático, sino que la ley marca que debe realizarse el trámite hasta el TEED, cuyos expedientes serán turnados a las ponencias correspondientes y se analizará si es o no procedente para posteriormente someterlo a votación del Pleno, donde se decidirá si es correcto o no el desistimiento.

Clara y tajantemente les decimos que no vamos a contribuir para dar esa mayoría calificada que tanto quiere Morena para cambiar la Constitución a su modo. Con nuestros senadores @saucedo_oficial y @J_SabinoHerrera seguiremos caminando junt@s. pic.twitter.com/MkBNugRINm — Jesús Zambrano (@Jesus_ZambranoG) June 17, 2024

En caso de que estas 15 impugnaciones sean desechadas, quedarán firmes los resultados que se impugnaron, al quedar sin efecto la impugnación por ese desistimiento, explicó el magistrado presidente del TEED, al reiterar que hasta el momento el PRD es el único actor político que presentó impugnaciones respecto a los resultados de los cómputos distritales y están a la espera de las inconformidades que presenten por la asignación de los lugares en el Congreso estatal, dados a conocer el pasado fin de semana.

Pese a haber sido una elección tranquila sin incidencias mayores, principalmente durante la jornada electoral, desde que inició el proceso en noviembre del año pasado, el Tribunal Electoral en el estado, recibió 74 asuntos, todos estos ya resueltos.

No tengo ninguna duda de que debemos reinventarnos, ir al encuentro de todos los liderazgos y fuerzas importantes de la sociedad con quienes coincidimos en este proceso electoral para junto con ellos construir una nueva fuerza política progresista de corte socialdemócrata, que… pic.twitter.com/4X8GBB9SMI — Jesús Zambrano (@Jesus_ZambranoG) June 15, 2024

“La mayoría sí han sido del proceso en sí, uno de ellos recordemos es el del PT que impugnó la coalición de Fuerza y Corazón por Durango, y luego hubo otras respecto a candidaturas, de las cuales recibimos 27 si no mal recuerdo donde se impugnaron algunas cuestiones como la cuota joven por ejemplo”, comentó González Pérez.

Se tiene conocimiento de un desistimiento por parte del PRD ante el IEPC, es decir, “ya mostraron un desinterés respecto a la demanda, ya no les interesa seguir con los juicios” / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

Explicó que otras son las impugnaciones que se presentaron en contra de la candidatura de Otniel García Navarro, miembro de Morena, que hoy en día le fue asignado un espacio de Representación Proporcional.

Elecciones 2024 En la capital no quieren que entre Morena: Mario Salazar





Además de otras que no son relativas al proceso electoral local, como la impugnación por la creación de tres nuevos partidos políticos a nivel estatal, y cuyas determinaciones de concederles el registro fueron impugnadas por el PT específicamente.