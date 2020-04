Tenemos crisis en el medio rural: OGB

Productores del sector agropecuario, no podemos darnos el lujo de entrar en cuarentena, tenemos una crisis en el medio rural, y no hay incentivos ni apoyos de ningún tipo e incluso siguen haciendo cobros indebidos sin que los diputados locales y federales lo impidan, así lo comentó el presidente de la Unión Ganadera Estatal del Sector Social, Óscar García Barrón.

Al ser entrevistado, el dirigente de los ganaderos del Sector Social, expresó que la gente del campo, la gente que vive de sus tierras, del bosque, de la ganadería de la apicultura… no podemos entrar a una cuarentena, no podemos dejar de trabajar, si no producimos no comemos, exclamó.

Foto: Marco Antonio Rodríguez | El Sol de Durango

García Barrón, comentó que los diputados federales antes de la problemática de salud que hoy se vive por la presencia del Covid-19, se desgarraban las vestiduras de apoyar al campesino, pero la verdad de las cosas estos nunca llegaron y hoy que la crisis es mayor, nadie los ve ni siquiera en sus distritos.

Lamentablemente tenemos líderes charros que sólo buscan el proyecto político o el beneficio económico a costa de los más necesitados, expresó.

Comentó que los legisladores federales y locales tienen muchas cosas que hacer en beneficio de la actividad ganadera y no sólo me refiero a los becerros, es para toda la actividad para todo tipo de animales, pues las autoridades del gobierno federal como estatal, siguen haciendo cobros indebidos en perjuicio del productor.

Foto: Marco A. Robles | El Sol de Durango

Los apoyos que se reciben o son muy raquíticos o simplemente no llegan, sin embargo cobros como la guía de tránsito la cual se cobra dos veces, el arete del SINIIGA, las pruebas de la UPP la cual se paga dos veces cuando la Ley Ganadera establece que ésta deberá de ser gratuita, entre otros impuestos, comentó.

Ya es tiempo que los gobiernos, verdaderamente incentiven al campo y la actividad ganadera de Durango y del país, estan poniendo en riesgo la economía de miles de familias que viven de sus cosechas y de la cría de sus animales, hasta del huevo que llega a los hogares, finalizó.

