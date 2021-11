Tengo 18 años, ¿voy a pagar impuestos al registrarme ante el SAT?

Tras los cambios realizados al Código Fiscal de la Federación, en los que se contempla la incorporación de jóvenes de 18 años al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), existen muchas dudas al respecto por parte de este sector sobre la obligatoriedad de esta inscripción, sobre todo de aquellos que no cuentan con una actividad laboral, de ahí que pueden recurrir a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) para asesorarse.

Así lo dio a conocer la delegada en Durango, Ariadna Angón Alvarado, quien señaló que el hecho de no registrarse ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), no implica una sanción por parte de la autoridad recaudatoria, una información que deben tener muy presentes estos jóvenes muchos de los cuales aún no generan ingresos y tampoco tienen la obligación de presentar declaraciones fiscales.

De ahí que la Prodecón pone a su disposición los servicios de asesoría, de manera gratuita para aquellos que lo requieran.

“Es un trámite muy sencillo, sobre todo si el contribuyente no tiene ingresos, ni obligación de presentar declaraciones, ni contribuciones”, comentó Angón Alvarado, quien dijo que con esto se pretende que esta generación comience a involucrarse en los trámites tributarios y otras obligaciones, aunque fiscalmente no tendrían ninguna obligación.

“Hay jóvenes que sí tienen ingresos, que tienen alguna actividad económica y en este caso sí tienen obligación de presentar obligaciones y pagar contribuciones”, dijo.