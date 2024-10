¡Tiene más de un millón de seguidores! Boser, el duranguense que conquista Youtube

El nombre que le puso a su amigo imaginario cuando era niño… pero también su pasión, metas y sueños ya como adulto, llevaron al duranguense Isaac Bretado Sánchez a conquistar el mundo de Youtube, y con ello otras redes sociales. Boser Salseo Futbolero es su canal principal, donde lleva casi una década generando contenido; hoy, con todo un camino recorrido, contabiliza más de un millón de seguidores. Se dice fácil, pero hay toda una historia detrás.

Isaac tiene una trayectoria previa en los medios de comunicación, y precisamente mientras trabajaba en uno de ellos los directivos plantearon la idea de crear canales de YouTube. Su interés inicial estaba enfocado en el fútbol, un tema que le apasionaba; rápidamente se dio cuenta de que necesitaba algo más personal y auténtico.

“Si haces bien las cosas, creces para ti, y no nada más contigo mismo, también tu alrededor, tu familia y todos los involucrados" / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

“Un pequeño golpe de suerte me dio ese camino, y por ahí me fui”, así dio el salto hacia la creación de contenido independiente, donde su voz cobró protagonismo, y su labor comenzó a tener reconocimiento, el cual se tradujo en un alza constante de seguidores que se mostraron afectos a su contenido.

El camino hacia el éxito en YouTube no es sencillo; Isaac describe su labor como un trabajo pesado y, en ocasiones, esclavizante. Y es que revela que el éxito en las redes sociales depende de las cifras, de los números y de mantener a la audiencia enganchada.

“El trabajo en sí es algo pesado, no es tan fácil como suena, un poco agobiante, y se pudiera decir que hasta esclavizante, porque dependes mucho de los números, lo que te tiene ahí atrapado, te tiene amarrado, dependes mucho de las gráficas y de cómo te vayas moviendo (…) Pero si tu le encuentras el gusto y lo haces con amor, lo hace un poco más ligero”, explica.

Nuevo video Boserguapos de Dominguito El Legado de André Marín y las Coincidencias con el Comienzo de su Hijo André Junior https://t.co/TUZWq2yatg pic.twitter.com/Pz4aTmnXKu — Boser (@bosersalseo) October 6, 2024

Él ha encontrado formas de hacer que el trabajo sea más llevadero al enfocarse en su pasión y amor por lo que hace, pero también al tener a su familia como un impulso, y a la vez un fuerte respaldo.

“Si haces bien las cosas, creces para ti, y no nada más contigo mismo, también tu alrededor, tu familia y todos los involucrados. Si a mí me va bien, le va bien a todos los que están involucrados conmigo”.

Reconoce que, a menudo, trabaja más que en un empleo convencional, pero valora la libertad y la satisfacción que conlleva ser su propio jefe.

¿Por qué el nombre de Boser?

“…es curioso, Boser como tal nació porque yo cuando era niño tenía un amigo imaginario, y así le llamaba, no me acuerdo por qué, pero así se llamaba. Y yo cuando arranque el canal, obviamente no quería que tuviera mi nombre, entonces lo primero que pensé fue ese nombre, un seudónimo”.

Contó que durante dos años su canal así se mantuvo, con ese nombre y sin revelar su identidad, ni su voz, que al principio era una voz de Inteligencia Artificial. “Después empecé a grabar yo, pero con un filtro, después comencé a salir a cuadro, con mi voz sin filtro, pero la gente se quedó encariñada con aquella primera voz, y hasta la fecha se sigue usando en ciertos videos”.

La vida de un youtuber

Isaac sí llega a extrañar algo de un trabajo de oficina, que implicaba una jornada, y al terminar de ésta, tenía su tiempo libre. Y como youtuber no, “todo el tiempo estás pendiente, depende también de todo lo que quieras abarcar, porque es un mundo, no nada más creamos contenido para Youtube, tratamos de abarcar todas las plataformas, son cosas que te tienen atrapado”.

Por otro lado en el trayecto se tiene que ir haciendo una coraza muy gruesa. Y es que su éxito también ha traído consigo el fenómeno del “hate”, una realidad que todos los creadores de contenido deben enfrentar.

“Conforme vas subiendo, llegas a tener gente que te quiere mucho, que te aprecia, y que ya espera tus videos, pero a medida que creces, hay otro sector que tambien crece, que es el ‘hate’, que aunque tú no hagas nada, ahí va a estar. Aunque seas neutral, siempre habrá a quienes no les guste lo que haces, o que entran nada más a criticar, o te odia por simple existir”, reflexiona.

¿Qué conlleva ser youtuber, y ser de Durango?

A pesar de su creciente popularidad, Isaac siente que ser un youtuber en Durango conlleva desafíos únicos. La falta de proximidad a la Ciudad de México, donde se concentran muchos creadores de contenido, puede dificultar su participación en eventos clave y en la construcción de una red de contactos.

En otras palabras, el estar de cierta forma aislados lo hace más complicado, por lo que el esfuerzo es mayor, y el reconocimiento cuando ya se logró, sabe aun mejor. En ese tenor Isaac Bretado se siente satisfecho de vivir en una ciudad tranquila, rodeado de su familia.

Anécdotas

Entre sus muchas experiencias durante estos años, contó para El Sol de Durango que los hermanos Montiel, es decir, los llamados en las redes como Escorpión Dorado y el Werevertumorro, le han expresado que les gusta su contenido.

“El Escorpión me mandó un mensaje y me contó que iba a hacer un video conmemorativo por sus 15 años creando videos, y me dice ‘me gustaría que fuera con tu voz’, yo pensando que la voz del filtro, que es la más famosa, y me dice que no, que mi voz normal”. (Su voz quedó plasmada en el siguiente video)

Con su historia, no solo inspira a otros duranguenses, sino también a jóvenes de todo México que sueñan con hacer de sus pasiones una realidad.

“A Isaac del pasado le digo que no tenga miedo, porque hubo mucho miedo al principio de soltar lo que se piensa seguro, un trabajo de oficina. Soltar todo eso para aventarte porque va para largo, y lo va a lograr (…) A Isaac de los próximos 10 años le deseo que tenga más metas logradas, con estabilidad en lo personal, que ya haya encontrado el equilibrio entre trabajar demasiado y vivir la vida”.