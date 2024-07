Tiene MC poca intención de crear alianza con bloque opositor

Pese a los riesgos que existen con las reformas constitucionales propuestas por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el dirigente estatal del partido Movimiento Ciudadano (MC) Martín Vivanco Lira, dejó entrever que hay pocas posibilidades de que el partido naranja se sume al bloque opositor.

Te puede interesar: Movimiento Ciudadano creció un 58% en la última elección en Durango

“Nosotros no necesitamos la alianza de nadie, nosotros vamos a fijar postura y sí hay en común un punto en el cual convergemos el PAN, lo que queda de las demás fuerzas, iremos (…), nosotros tenemos nuestra agenda muy definida y que es contraria a muchas cosas del PAN”, refirió Vivanco Lira, al ser cuestionado sobre la actuación que tendrán ante la representación que tendrá el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso de la Unión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Movimiento Ciudadano Durango (@movimientociudadanodgo)

Además dio un rotundo no a una posible alianza parlamentaria con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), debido a las acciones que ha tomado el actual dirigente nacional Alejandro Moreno Cárdenas.



➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





Fue en entrevista donde Martín Vivanco señaló que los diálogos convocados para socializar la reforma al Poder Judicial no van a ser de mucho y aseguró que es una reforma que “ya está planchada” y existe una disputa sobre lo que debe hacer la oposición.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Martin Vivanco Lira (@martinvivanco)

“Hay algunas voces que dicen, ya la oposición tendría que negociar como si estuviera dada y a ver qué puede ganar y yo creo que no, yo creo que hay que ser muy contundentes en que esta reforma es regresiva, que específicamente la elección de ministros, jueces y magistrados no tienen ninguna virtud”, dijo.

Agregó que el fondo de los cambios constitucionales para la elección de ministros, magistrados y jueces sean electos mediante el voto popular, finalmente ellos van a tener que responder a la ciudadanía y no a la Constitución.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Movimiento Ciudadano Durango (@movimientociudadanodgo)

A pregunta expresa sobre la conformación de un bloque opositor para intentar contener las mayorías por parte de Morena y los partidos aliados, y que MC no tiene solo la fuerza para detenerlos, Martín Vivanco aseguró que la oposición va más allá de los números y a crear un bloque, “yo sí creo que la democracia no se define por lo que dicta la mayoría, por el contrario, yo creo que lo que define una democracia es la manera en que esa mayoría trata a la minoría”, aseguró.

Local Durango se prepara para la elección de los 39 Ayuntamientos





¿A qué juega Movimiento Ciudadano, solo no le alcanza? Se le cuestionó, y respondió que la alianza no la harán con el PRI, porque el partido naranja advirtió que el PRI se iba a aliar con Morena, “entonces yo no contaría con el PRI, como oposición el PAN tiene que definirse a sí mismo, yo creo que está viviendo una profunda crisis, yo creo que esa alianza ya murió y el PRD ya no existe”, acotó.