¿Tienes una propiedad y no la has escriturado?, puedes tener problemas por este motivo

Al menos 10 personas se han acercado a la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano, debido a que no han podido tramitar las escrituras de sus propiedades, se trata de casos que no son de compras recientes, sin embargo hasta ahora decidieron iniciar con el trámite y no lo han podido completar, informó la titular de la dependencia, Norma Angélica Miramontes Ayala.

De ahí que exhortaron a los ciudadanos a que antes de adquirir un terreno o propiedad, incluso si esta se encuentra en un fraccionamiento, deben recurrir a esta Dirección municipal para preguntar el estatus en el que se encuentra dicho desarrollo habitacional, explicó que incluso se colocarán lonas de aprobación en aquellas zonas donde sí esté autorizado.

Señaló que a la fecha no existen denuncias formales ante esta dependencia, la gente que compra un terreno no acude para saber cuáles son las condiciones en las que está, si es municipalizada la zona o no, de ahí que sobrevienen los problemas posteriores al pago, cuando se dan cuenta de las trabas que tienen para hacer el trámite.





Existen terrenos que venden por cantidades de entre 200 mil y hasta 600 mil pesos, dinero que los compradores pierden ante la imposibilidad de poder tramitar su título de propiedad, “la gente a veces va pagando poco a poco y al final vemos el tema de la escrituración, se llega el tiempo y no pueden hacerlo porque deben tener una autorización del Ayuntamiento, un resolutivo de Cabildo y un plano autorizado”, dijo.

No obstante, la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano, no es la instancia correspondiente para interponer una denuncia, sino que deben acudir a la Fiscalía General del Estado (FGE), para interponer un recurso judicial.

“Muchas veces los contratos que hacen entre los particulares, ni siquiera tienen la suficiente fuerza o respaldo legal para interponer una denuncia”, comentó Miramontes Ayala, al reconocer que a veces solo se cuenta con los abonos anotados en una libreta, sin la existencia de un contrato legal y formal de la venta.

Explicó que al modificarse la Ley de Notarios hace cerca de cinco años, ya no se permitió la escrituración de terrenos de ejidatarios que fueron fraccionados para una venta individual, por lo que ahora necesitan una autorización como fraccionamiento o subdivisión para que las personas puedan escriturar.