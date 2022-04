Dirigentes de los tres sindicatos universitarios de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), SPAUJED, STEUJED y STAUJED, tomaron la noche del domingo 24 de abril las instalaciones del Edificio Central como una forma de protesta en contra de lo que ellos han adjetivado como “ajuste salarial”, aunque el asunto específico es el polémico descuento del Impuesto Sobre la Renta.

Apoyados en herramientas de corte de metal, quienes encabezaron la acción de toma del inmueble, botaron las cadenas que aseguraban el cancel principal de acceso a las instalaciones del gobierno universitario y tomaron posesión.

El reclamo, como ya se indica, es el descuento del Impuesto Sobre la Renta (ISR), mismo que el trabajo venía cubriendo en un 60%. Sin embargo, por acuerdo previo signado desde 2009 para aplicar en 2015, se precisó la cobertura del total por parte de la base trabajadora. Sin embargo, entonces no se hizo efectivo el citado acuerdo.

Hoy, por exigencias del Gobierno Federal a través de la Subsecretaría de Educación Superior, como contraprestación para continuar apuntalando a la UJED en su problemática económica, ha demandado también aportación de la institución a fin de enderezar el rumbo.

Toman dirigentes de sindicatos universitarios Edificio Central de la UJED | Foto: cortesía |

Sin embargo, desde semanas atrás las dirigencias sindicales se han manifestado en contra del descuento y esta noche de domingo, han tomado las instalaciones del Edificio Central. Suspenderán actividades desde este lunes en exigencia de echar atrás la determinación de descuento del cien por ciento del ISR.

Vale subrayar que la concesión citada, es decir, el 40% que venía asumiendo la UJED, es un concepto no contemplado en contrato, es decir, no es una prestación contractual, de tal forma que con la aplicación de un descuento, no se está violentando el contrato colectivo de trabajo.