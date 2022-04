Toño Ochoa arranca campaña por la alcaldía de Durango

“Vamos por un gobierno que piensa en las familias, somos orgullo, trabajo y hechos”, así lo declaró Antonio Ochoa, candidato a la presidencia municipal de Durango por la Alianza “Va por Durango”, quien durante el primer minuto de este miércoles 13 de abril, arranco campaña partiendo del Paseo de las Alamedas y Calle Constitución, “arrancamos una campaña muy especial, la victoria por nuestra ciudad, nuestra Victoria de Durango”, dijo.

Se refirió a los presentes, entre los que se encontraban los presidentes de cada uno de los partidos que integran la coalición conformada por el PRI, PAN y PRD; además de diputados, regidores, militantes y simpatizantes, coordinadores, ciudadanía en general, y su familia, “les reconozco y agradezco profundamente el amor, la lealtad y el compromiso a este proyecto de unidad, que nos identifica como duranguenses, como personas de bien, que saben que el futuro de nuestra tierra está en sus manos”.

Como parte de su discurso a la ciudadanía destacó, “queremos el mejor futuro para nuestra ciudad y vamos a pelear por lo que queremos, vamos a pelear con todas nuestras fuerzas hasta lograrlo, los que piensan y dicen que no podemos, que no hay futuro y que no hay con qué, a los mismos que nos quieren ver derrotados, caídos y entregados, a ellos les digo: no somos tus enemigos”.

Mientras que para los que dijo, están buscado “una campaña de ataques y descalificativos”, esta campaña arranca con la convicción y la visión de hacer crecer a Durango, donde el reto no es fácil, pero lo esperan lograr juntos, de ahí que “nuestras acciones serán nuestra mejor campaña. Hechos y no palabras”.

Aseguró que en su gobierno, lo que más importa son las familias, por lo que va a hacer hasta lo imposible para que no falte nada en casa.

Sobre el tema económico y de empleos, Toño Ochoa, resaltó que será aliado de los emprendedores de Durango, donde también irá por mejores empleos, buscando la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, mejores servicios públicos, y que se garantice la alimentación de los niños y adultos mayores.

“Que todo Durango se entere que nuestra ciudad se levanta, se respeta y se ama. Duranguenses vamos con todo, llegó la hora de pasar a la acción, Viva el PAN, Viva el PRI, Viva el PRD y que Viva Durango, vamos a ganar esta elección, por los nuestros y por nuestra ciudad” puntualizó.









Vamos a ser un gran equipo: Esteban Villegas

En una breve intervención, el también candidato por la Alianza Va por Durango pero a la gubernatura de Durango, Esteban Villegas Villarreal, aseguró que con el apoyo de mujeres y hombres de la capital, Toño Ochoa será el próximo presidente municipal.

Con mucho gusto estuve acompañando a mi amigo @josejoseantonio en su arranque de campaña para Alcalde de la capital. ¡Trabajando en equipo construiremos lo mejor para las y los duranguenses! #DefendamosDurango #ConTrabajoYValor #VaXDurango pic.twitter.com/0Z4JToXyrC — Esteban Villegas V. (@EVillegasV) April 13, 2022

Asimismo reconoció la presencia de líderes de los diferentes partidos políticos que conforman la coalición, como los presidentes Verónica Pérez, del PAN; Arturo Yáñez del PRI y Miguel Lazalde del PRD; además de diputados federales y destacó la presencia de exgobernadores priistas como Maximiliano Silerio Esparza e Ismael Hernández Deras.

“Solo decirles, vamos a hace un gran equipo Toño y su amigo Esteban Villegas, hoy lo demostramos en el debate. Con todo el corazón, con toda la garra vamos a defender Durango, vamos a defender nuestras familias, la vida y lo más importante que tenemos que son nuestros hijos y lo vamos a hacer con mucho trabajo y mucho valor, ¡qué viva Durango!