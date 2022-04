Toño Ochoa le apuesta al desarrollo de Durango

A diferencia de otros actores políticos, “yo nunca me he ido, ni me iré de Durango, por eso le apuesto a su desarrollo”, expresó Toño Ochoa candidato a la presidencia municipal de la coalición "Va por Durango", y agregó que espera concretar proyectos que sean de beneficio para todos los habitantes.

Dijo “Durango es mi casa, y quiero un mejor hogar para las futuras generaciones”, por eso, destacó que el proyecto que encabeza está conformado por propuestas de duranguenses y para duranguenses, gente que conoce las necesidades del municipio, pues ha escuchado las opiniones de quienes viven aquí, y se sienten orgullosos de su tierra.

“Un gobernante debe estar siempre en su ciudad, no alejarse, o solo venir cuando hay un botín electoral”, y aseguró “esta es mi casa y quiero una casa mejor para nuestros hijos y para nuestros nietos… aquí voy a morir y aquí van a descansar mis restos”.

Reiteró apostarle a Durango, porque el estar siempre aquí, es muy positivo, y por eso planea construir, juntos el proyecto, “porque no nos vamos a ir de Durango”. Toño Ochoa ha manifestado en diferentes ocasiones que “ser duranguense es un motivo de orgullo”.

Celebra también tener el privilegio de vivir en una ciudad rica en patrimonio, cultura y tradiciones, y como parte de su estrategia de campaña, buscará estimular a los ciudadanos para que tengan comportamientos cívicos que motiven el sentido de pertenencia e identidad duranguense.

Al llegar a la Presidencia Municipal, enfocará esfuerzos para desarrollar actividades a través de las cuales los duranguenses puedan demostrar el amor a su entidad.

Recorrer #Durango no es nuevo para nosotros, siempre hemos estado en la calle porque nuestras propuestas las construyen las y los duranguenses. #DurangoMéxico #VaXDurango #OrgulloXDurango pic.twitter.com/qsZIrrTIpR — Toño Ochoa (@josejoseantonio) April 18, 2022

Sobre las cosas que se pudieran mejorar, señaló “hay muchas cosas que se pudieran hacer para que Durango sea una ciudad aún más atractiva para vivir”, razón por la que busca ser alcalde, para mejorar los servicios públicos, los parques, jardines y sobre todo los rubros de seguridad y atención ciudadana.

“La posibilidad de conocer a muchos duranguenses, de conocer de cerca sus problemas, esa es una de las tareas que un alcalde no debe olvidar”, y puntualizó que seguirá con los recorridos por las diferentes zonas y localidades de la capital.