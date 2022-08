Toño Ochoa podría incluir en su administración a gente del equipo de Salum

El próximo lunes 8 de agosto, comienza de manera formal el proceso de entrega-recepción en la administración municipal de Durango, por lo que el alcalde Electo, Toño Ochoa, señaló que ya cuenta con su equipo que iniciará este proceso en cinco ejes, personas que describió como “gente probada y con capacidad para dirigir las dependencias”.

Sobre el compromiso de no repetir funcionarios en las dependencias, que hizo el gobernador Electo, Esteban Villegas Villarreal, señaló que por su parte no adoptó este compromiso para su administración, por lo que no exenta que repita gente del equipo del alcalde Jorge Salum, pero es algo que se va a valorar y evaluar, para seguir construyendo el “dreamteam”.

Destacó que también se podrá encontrar “gente nueva” que tiene toda la experiencia y capacidad de entregar su vida a Durango, reconoció que uno de los activos más importantes es la Dirección de Seguridad, en la que hay muchos retos y oportunidades.

Por lo pronto en el comité entrega recepción, se encuentra Jaime Mijares Salum, Ali Gamboa, Rosy Ascencio, Ivette Esparza, Guillermo Compean y Adrián Valles, quien dijo le ayudarán a lograr una reingeniería en todas las dependencias, basados en cinco ejes.

Desde hace un mes se dio un avance del proceso-recepción, como una capacitación en todas las dependencias municipales, y hasta el momento se han encontrado con mucha disposición, y transparencia, lo que llena de optimismo para iniciar a trabajar.

Sobre el tema de austeridad, precisó “vamos a proponerla desde un inicio, desde un primer minuto, una austeridad efectiva que permita que se tenga agilidad y mejores condiciones que genere la economía que tanto se requiere”, concluyó.