Toño Ochoa se registra como precandidato a la alcaldía de Durango

Antonio Ochoa, presentó su registro ante el Comité Electoral del Partido Acción Nacional (PAN) como precandidato a la presidencia municipal de Durango y resaltó que será la Comisión Estatal y Nacional Electoral la que decida quien tiene los méritos y los elementos para ser el candidato.

Mientras que Antonio Ochoa, entablaba una charla con los diferentes medios de comunicación, vía Zoom, debido a que en estos momentos se encuentra aislado en su casa al dar positivo a la prueba Covid, fue la diputada federal, Gina Campuzano quien presentó la documentación ante los integrantes de dicha Comisión para registrar al exdiputado local, quien hará mancuerna con el empresario Jaime Mijares Salum.

Manifestó que en el PAN les gusta competir y debatir, por ello ahora se tiene una contienda interna de la que saldrá más fortalecido ya que podrán presentar sus propuestas y la militancia será la encargada de hacer la valoración.

Después de hacer una remembranza del trabajo que ha realizado como militante de Acción Nacional, aseguró que no busca la candidatura por “ya me toca”, sino porque ha trabajado diario consciente de llegar a los acuerdos, a la unidad, “he demostrado unidad como lo hice en el 2019”, dijo.

Asimismo, resaltó que son la mejor opción no porque lo diga él, sino porque lo dice toda la militancia panista.

La designación de la candidatura por parte de los órganos internos de Acción Nacional como la Comisión de Permanente Electoral, al estar compuesta por todos los grupos políticos, tienen la responsabilidad de mandar al mejor hombre o mujer a una contienda electoral.

“Confío mucho en que la Comisión Estatal y Nacional Electoral designe al mejor elemento para contender en esta campaña electoral del 2022”, dijo previo al registro.

Y es que aseguró que tienen todos los argumentos para ser una propuesta seria, renovada y pasar de las palabras a la acción, “tenemos que dar un salto cuantitativo a lo que se ha hecho bien, pero necesitamos una oxigenación, una renovación que permita potenciar todo lo bueno que han hecho los gobiernos estatal y municipal y también lo que no se ha hecho bien mejorarlo y presentarles una opción muy importante para Durango”.

Aunque aún está sin definir la fecha de cuándo se tendrá al candidato a la presidencia por parte del PAN, señaló que tentativamente será en las primeras dos semanas de febrero.