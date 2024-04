Tortillas a bajo costo saturan el mercado en Durango

En Durango existe saturación en el mercado de la tortilla, el cual llega hasta un 40 por ciento reconoció el presidente de la Unión Nacional de la Industria de la Masa y la Tortilla, Antonio de la Torre Carlos, quien señaló que esto deriva en la presencia de la competencia desleal entre aquellos que ofertan el producto en 14 pesos; contra quienes, sin sacrificar la calidad, llegan a venderlo hasta en 24 pesos el kilogramo.

Explicó que a partir del año pasado, comenzaron a cerrar muchas de las tortillerías que ya tenían varios años en el mercado, y debido a la saturación del producto, ya no volvieron a abrir sus puertas. Y es que mientras años atrás se iniciaban hasta 10 negocios de venta de tortillas en el estado, durante el 2023 apenas abrió una, sin la certeza de que vaya a sobrevivir.

Esto deriva en competencia desleal entre aquellos que ofertan el producto en 14 pesos; contra quienes, sin sacrificar la calidad, llegan a venderlo hasta en 24 pesos el kilo / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

Recientemente el productor había señalado que el mercado estaba siendo invadido por tortillas que son fabricadas incluso en Supermercados y con insumos de baja calidad, esta práctica le quita clientes a aquellos locales que se encuentran en colonias o fraccionamientos, donde siguen los procesos de manera más artesanal, y por ser un negocio pequeño ofertan el producto en un 50 por ciento más caro por los costos de producción que esto genera.





A esto se suman la reformas tributarias que se han aplicado en relación al pago del salario mínimo, vacaciones y aguinaldos, que si bien en la Industria de la Masa y la Tortilla suelen ser mayores en términos monetarios, esto genera una presión para quienes se dedican a fabricar uno de los alimentos más importantes en la dieta del mexicano, ya que a sus trabajadores se les debe aplicar un aumento salaria.

Imagen ilustrativa / Recientemente el productor había señalado que el mercado estaba siendo invadido por tortillas que son fabricadas incluso en Supermercados y con insumos de baja calidad / Foto: archivo / León Alvarado / El Sol de Durango

“Eso nos pega completamente, ya que nuestra industria depende de los trabajadores y aunque hay máquinas que hacen las tortillas, cada negocio requiere al menos cinco trabajadores, eso nos afecta y los costos de producción se nos elevan”, dijo de la Torre Carlos, al referirse al aumento del periodo vacacional.

El negocio de la venta de tortilla se modificó desde hace ya muchos años, de ahí que mientras anteriormente la gente acudía directamente al negocio para adquirir el producto, actualmente puede ir a cualquier miscelánea, Supermercado o tiendas de conveniencia, para comprarlas.

Imagen ilustrativa / Ante el aumento de los alimentos de la canasta básica, el precio de la tortilla se ha mantenido / Foto: archivo / León Alvarado / El Sol de Durango

“Algunos se levantan a las 2:00 o 3:00 de la mañana para producir para repartir a las tiendas y al medio día ya no están trabajando”, comentó.

Pese a ello y ante el aumento de los alimentos de la canasta básica, el precio de la tortilla se ha mantenido, esto debido a que los costos de los insumos más importantes para su elaboración como el maíz y el gas LP no ha sufrido incrementos importantes, tan es así que en el caso del maíz el costo por tonelada no es mayor a siete mil pesos; mientras que en el gas, no rebasa los 11 pesos.

“Aquí lo que presiona el precio de la tortilla es los costos que ofrecen los informales y los aumentos al salario de los trabajadores”, dijo.