Trabajadores de educación a distancia del ITD continúan sin certeza laboral

Cerca de 23 personas que laboran en el sistema de educación a distancia del Instituto Tecnológico de Durango (ITD), no perciben un salario con regularidad, y es que aunque dicho programa cuenta con un recurso anual de 35 millones de pesos, todos ellos lo hacen bajo pago de honorarios el cual suele tener retrasos en su entrega, de ahí que actualmente se les adeuda el último mes.

De acuerdo con el director del ITD, Guillermo de Anda Rodríguez, se trata de una situación muy compleja, pues al ser la institución de carácter federal, dichos colaboradores dependen del presupuesto otorgado al Instituto Tecnológico Nacional de México (TecNM), que a su vez depende de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Se trata de una situación muy compleja, pues al ser la institución de carácter federal, dichos colaboradores dependen del presupuesto otorgado al TecNM / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

Pese a ello, durante años el Gobierno estatal ha asumido parte del gasto que ello representa y en los últimos años es a través de un recurso adicional entregado por el estado que se han solventado los pagos atrasados a estos trabajadores, y es que según la información del directivo no hay mecanismos para la federalización de recursos.





“El gobernador nos ayuda bastante porque de facto no le corresponde, porque los colaboradores de educación a distancia no son empleados del ITD (…), pero con la buena voluntad, se hace un acuerdo y él tiene mucho interés de seguir llevando educación a las regiones más vulnerables”, dijo.

Imagen ilustrativa / Aunque dicho programa cuenta con un recurso anual de 35 mdp, todos ellos lo hacen bajo pago de honorarios el cual suele tener retrasos en su entrega / Foto: Crisanta Espinosa / Cuartoscuro.com

Actualmente existe un acuerdo con la Secretaría de Finanzas y Administración del estado, para que en los próximos días se pueda disponer del recurso que se les hará entrega para el pago de los salarios adeudados y comenzarlos a dispersar a partir de este lunes; aunque para ello se deben rendir cuentas de lo que gasta.

Explicó que la SEP tiene reglas muy claras conforme a los prestadores de servicios profesionales, lo que implica la homologación de su actividad a todo el sistema nacional del TecNM, de ahí que este tipo de trabajadores lamentablemente no cuentan con el pago de prestaciones salariales, incluso las que se entregan el fin de año.

La SEP tiene reglas muy claras conforme a los prestadores de servicios profesionales, lo que implica la homologación de su actividad a todo el sistema nacional del TecNM / Foto: archivo / León Alvarado / El Sol de Durango

“Yo quisiera darles lo que por derecho los corresponde, el problema es que yo no tengo con qué justificar ese pago”, comentó De Anda Rodríguez, al asegurar que el universo de colaboradores del ITD es de 400 personas, esto los obliga a hacer una petición de recurso adicional para el pago de todos ellos para cumplir con lo que establece la ley.

Informó que con el cambio de administración federal, se ha comenzado a realizar el proceso de gestión de apertura de nuevas plazas que pertenezcan al ITD, ya que no pueden realizarse contrataciones federales, si no se cuenta con un lugar de manera oficial.

Al cuestionarlo si dentro de estas plazas se contempla la contratación definitiva de estos 23 empleados que se han manifestado para recibir su pago de manera oportuna, el director aseguró que esto es incierto ya que ellos están registrados ante el TecNM.

“Ellos están demandando a la SEP, hay un proceso jurídico y mientras no resuelva cómo cambio el estatus. Sin embargo no tengo ninguna intención de represalias, porque siguen colaborando y les sigo pagando, aunque de acuerdo a lo que me dicta la norma del TecNM”, dijo.