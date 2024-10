Trabajadores de Salud denuncian que los descuentos de financieras continúan

El pasado 15 de agosto la Secretaría de Salud de Durango (SSD), emitió un comunicado a la base trabajadora en el que se les informó que ya no habría más descuentos de pagos a financieras, lo que pudieron corroborar con el talón de cheque en el que ya no aparece el descuento, pese a ello el descuento se sigue presentando a través de una domiciliación a su cuenta bancaria.

De acuerdo con Claudia Soto, una de las trabajadoras inconformes, dicho descuento es impuesto por parte de la autoridad y del mismo Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud (STSS) Sección 88, pues mientras siga siendo un descuento vía nómina, la responsabilidad se concentra en el empleador, en este caso de SSD.

Explicó que esto los llevó a tomar la decisión de solicitar un cambio de banco, en el que por medio del propio 129 personas realizaron el trámite y el pasado 15 de septiembre ya les llegó su cobro en el nuevo banco por medio de una transferencia bancaria bajo el concepto de pago de quincena.





Señaló que a la fecha son más de mil 500 los empleados que siguen afectados por los cobros de las financieras a través de un descuento vía nómina, “cómo pueden salir a dar declaraciones de que ya está solucionado el tema, cuando no es el trámite que se le solicitó que se hiciera”, comentó.

De ahí que este viernes un grupo de los empleados afectados cerraron las oficinas sindicales ubicadas en calle Regato, casi esquina con 20 de Noviembre, ya que aseguran que es a través del líder sindical Francisco Segovia, con quien se ha realizado la negociación, ya que la autoridad está totalmente cerrada a negociar directo con ellos.

“Si nosotros vamos directamente a Recursos Humanos, que es donde nosotros como trabajadores debemos solicitar el cambio, porque el sindicato no tiene nada que ver, no se nos toma en cuenta, nos dicen que tenemos que seguir con el banco Santander por medio de tarjeta, aunque en las condiciones generales del contrato dice que debe ser pagado con cheque”, comentó.

Aseguró que sostendrán el movimiento y el cierre de oficinas hasta que el líder sindical de la cara y resuelva la situación “y si no puede, que vengan de México a resolvernos, porque no estamos pidiendo nada que no sea nuestro derecho. No vamos a abrir el sindicato”, aseguró.