Trabajadores del Cobaed exigen a AMLO homologación salarial prometida

Instalados en al menos tres puntos de la carretera que conduce al Aeropuerto internacional Guadalupe Victoria, un grupo de trabajadores administrativos del Colegio de Bachilleres del Estado de Durango (Cobaed), se encuentran a la espera del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a fin de exigir la homologación salarial a 16 mil pesos que se prometió para los trabajadores del sector educativo.

Y es que el presidente de México anunció en mayo del 2022, la política de Bienestar al Salario, mediante la cual se propuso beneficiar a más de un millón 180 mil trabajadores de la educación en todo el país, cuya prioridad será para aquellos de menores ingresos.

Montan guardia en la carretera que conduce al Aeropuerto de Durango, para interceptarlo en su trayecto al evento de supervisión de la obra de la Plata Potabilizadora / Foto: cortesía /

Sin embargo, advierten que hasta el momento no se ha cumplido con dicha promesa, al menos no al personal del Cobaed, y desconocen si esto es porque son un organismo descentralizado, pues saben que a otros subsistemas federalizados sí se les ha pagado.





Lamentan que otras organizaciones no estén sumadas a su causa, pues hasta el momento son ellos a quienes no se les ha pagado dicho beneficio, “sabemos que a los CECyTED y Conalep al parecer ya recibieron este beneficio, nosotros hemos sido discriminados y se no se nos ha respetado”, dijo uno de los trabajadores administrativos que forma parte del grupo de trabajadores inconformes, quien prefirió omitir su nombre ante el miedo a las represalias.

Imagen ilustrativa / Lamentan que otras organizaciones no estén sumadas a su causa, pues hasta el momento son ellos a quienes no se les ha pagado dicho beneficio / Foto: Crisanta Espinosa Aguilar / Cuartoscuro.com

Explicó que se cuenta con un tabulador que tiene diferentes sueldos, sin embargo con las modificaciones realizadas hace poco más de dos años, se plantea que todos perciban el mismo sueldo de 16 mil pesos como mínimo, independientemente de los incrementos.

En la actualidad un trabajador administrativo, tiene un salario aproximado de entre siete mil y ocho mil pesos mensuales, mientras que en el caso de los docentes ya comenzaron a igualar este tabulador a los 16 mil pesos mínimo que se estableció en la modificación.

De ahí que pese a las condiciones climáticas del día, decidieron montar guardia en los tres posibles puntos por los que podría pasar el convoy del presidente AMLO y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para interceptarlos y hacerles de su conocimiento las peticiones.