Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), confían en que este nuevo gobierno que acaba de iniciar este martes 1 de octubre en manos de Claudia Sheinbaum Pardo, asuma el camino del progreso y la justicia, y no el de la ingenuidad, “veremos de qué está hecho”, comentó el magistrado del vigésimo quinto circuito con sede en Durango, Marco Antonio Meneses Aguilar.

Te puede interesar: Celebra presidenta de Canacintra llegada de una mujer a la Presidencia de México

Desde la Ciudad de México, en donde se encuentra como parte de las manifestaciones que se realizan en protesta por la aprobación de la reforma al Poder Judicial, sobre todo en la búsqueda de un diálogo con el Ejecutivo Federal, el funcionario argumentó que las políticas empleadas por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, solo han ido en demérito de todos los mexicanos.

Trabajadores del PJF esperan nuevo gobierno asuma el camino del progreso y justicia / Foto: AFP

“Recordemos que un gobierno debe atender las necesidades de todos los mexicanos en su justa dimensión, por lo que de continuar con estas políticas que carecen de razón, lejos de ser escuchadas las personas que claman justicia, simplemente se optó por el sometimiento y sumisión de jueces y magistrados”, dijo.

Con esta decisión, misma de que la también formó parte el Congreso del Estado de Durango al avalar la reforma ante el temor de un posible recorte a las participaciones federales, Meneses Aguilar, argumentó que se politizará al Poder Judicial y eso a ningún mexicano le beneficia.

“Si este nuevo gobierno asume su compromiso real con todos los mexicanos, entonces estaría guiándose por un camino de progreso y justicia, porque todo aquel acto que vaya en mérito de un país implicaría el debate, la discusión y el diálogo”, comentó.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





De ahí que esto derivaría en una política racional y no absurda, donde existe crecimiento económico para todas las personas, de manera individual y de acuerdo a sus proyectos de vida, por lo que confían en que la ahora presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, asuma una postura de progreso y justicia; y no el de la ingenuidad que no ayuda y no abona en la vida democrática de los mexicanos.

Hace poco más de una semana, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), definió extender el paro de labores hasta este 2 de octubre, pues consideró que no existen condiciones para concluir con la manifestación que iniciaron en contra de la reforma judicial.