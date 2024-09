Trabajadores estatales no tienen acceso a créditos de vivienda

Aunque los empleados adheridos al Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado de Durango (STSTPED), también tienen derecho a una vivienda, lo cierto es que no existe un programa dentro del propio Gobierno estatal, Poder Judicial y Legislativo; que les permita acceder a una.

De acuerdo con la secretaria general del Sindicato, Carmen Villalobos Valenzuela, más del 60 por ciento de los casi cuatro mil sindicalizados no cuentan con una vivienda propia y piden acceso a un crédito, aunque desafortunadamente sus condiciones son complejas, primero por los bajos salarios y posteriormente porque no existe un aval.

Explicó que aunque viene en la legislación, ningún gobierno, a excepción del antes mencionado, ha generado un esquema de vivienda / Foto: archivo / León Alvarado / El Sol de Durango

Se trata de una problemática que se tiene desde hace ya varios sexenios atrás; y la única ocasión en la que creó un esquema de vivienda para los trabajadores de los tres Poderes del estado, fue durante el sexenio de José Ramírez Gamero (1986 -1992), es decir, hace más de 32 años.



➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





Explicó que aunque viene en la legislación, ningún gobierno, a excepción del antes mencionado, ha generado un esquema de vivienda, de ahí que los últimos fraccionamientos que se desarrollaron fueron Madero, Los Fresnos, Los Álamos y Potreros del Refugio, “de ahí en más, ningún gobernador ha hecho un programa exclusivo para los trabajadores”, dijo.

Lamentó que muchos de los trabajadores del Gobierno estatal, Poder Judicial y Legislativo; han vivido por muchos años en casas de renta, con sueldos muy bajos sin oportunidad de obtener un crédito hipotecario.





Local Infonavit espera a más de 400 personas en la Mega Feria de Servicios

“Inclusive nos han hecho programas para adquirir un crédito de vivienda y no lo pasan por la cuestión del sueldo”, comentó, esto pese a que cuentan con estabilidad laboral al ser empleados sindicalizados, “el problema es que sí se tiene que dar una mensualidad de 10 mil pesos, ni 10 mil pesos gana un trabajador”, dijo.

La lideresa sindical, informó que no se puede acceder a programas como los que ofrece el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), porque no cotizan ante el Seguro Social, y aunque se han hecho convenios con la dependencia de carácter federal, éstos nunca se han hecho efectivos, ya que el gobierno tendría que pagar la parte que le corresponde al patrón y esto no se ha hecho.

Villalobos Valenzuela, señaló que esto se debe a la falta de un proyecto, el cual genere vivienda que sea costeable no solo para los trabajadores de los tres Poderes, sino para todos los habitantes de Durango, “un gobierno no es exclusivo de los trabajadores, tiene que ver por los intereses de todos los ciudadanos”, dijo.