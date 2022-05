Trabajará gobierno municipal de Toño Ochoa para tener familias fuertes

Trabajará el gobierno municipal de Toño Ochoa para tener familias fuertes, y le dará gran importancia a la atención de la salud mental, pues de esa manera todo es posible, comentó el candidato de la coalición "Va por Durango" en una reunión con integrantes de asociaciones y fundaciones que forman parte de Red Familia.

Indicó que la primera acción que hará llegando a la Presidencia Municipal será potenciar la salud mental, haciéndolo de manera preventiva, a través del deporte.

Te recomendamos Toño Ochoa presenta programa para mujeres denominado “Con Ellas”

“Vamos a promover el deporte de manera masiva, vamos a organizar torneos interbarrios, intercolonias” dijo.

Dejó en claro que buscarán que todos los niños hagan ejercicio, ya que, además de ser motivación, es un tema de salud.

“El deporte genera células de la felicidad, esto nos da equilibrio, forma hombres y mujeres con carácter y disciplina” añadió.

Estas estrategias servirán para combatir la depresión y la ansiedad, mismas que se harán a través del Instituto de la Familia, “pues la pandemia generó muerte, destrucción económica y violencia intrafamiliar”.

Local Junto a Villegas hemos impulsado la unidad para un futuro mejor para Durango: Toño Ochoa

“La familia es la célula fundamental para que esta sociedad se cohesione, y si no la fortalecemos, si no la cuidamos y si no le ponemos atención, esto va a ir de mal en peor. Yo sí creo en la familia”, sentenció.

Para finalizar, Toño Ochoa dijo que será un aliado de las y los duranguenses. “Tendrán el mayor apoyo para que de manera transversal podamos hacer el bien y sobre todo construir una sociedad más fuerte”.