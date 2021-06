Trabajos de cableado subterráneo en Durango concluyen en agosto

Se estima que los trabajos de cableado subterráneo en el Centro Histórico sean concluidos en agosto, su ejecución directa le compete a la Comisión Federal de Electricidad y la empresa ejecutora, por lo que la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (Secope) solamente vigila el desarrollo de esta obra, afirmó su titular, Rafael Sarmiento Álvares.

Al respecto señaló que si bien, se desconoce el porcentaje de avance de estos trabajos, explicó que ya se lleva un tramo importante sobre todo en calles del primer cuadro de la ciudad de Durango, como 5 de Febrero, 20 de Noviembre y Zaragoza.

Dijo que esta obra se realiza bajo un convenio con la CFE, y aunque la licitación corrió a cuenta de la paraestatal, Secope está obligada a verificar que se ejecute en tiempo y genere las menores molestias posibles para el ciudadano.

Aunque la ejecución directa no le corresponde a la dependencia a su cargo, Sarmiento Álvares puntualizó que esta verifica que trabajen conforme a la ley, sobre todo que no cause molestias a la gente.

También pide comprensión de la ciudadanía pues se trata de obras que son necesarias, esperan que en el mes de agosto concluyan, al igual que la semipeatonalización de calle 5 de febrero partiendo de Hidalgo a Constitución.