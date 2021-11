Transparencia y rendición de cuentas brindará el PEF

Transparencia y rendición de cuentas en la recaudación y gasto de los recursos públicos; ese es el objetivo del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado recientemente en Cámara de Diputados, destacó la legisladora por Durango Maribel Aguilera Cháirez al puntualizar que el actual gobierno ha logrado generar ingresos sin endeudar al país y no generar nuevos impuestos, como en el pasado.

En referencia al paquete económico formado por la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, indicó la legisladora que se tuvo una gran batalla bien lograda para conseguir los objetivos planteados.

Puntualizó que la premisa es lograr que los recursos ejercidos a través de diversos programas se haga con con transparencia y rendición de cuentas; fue una gran batalla al interior de la cámara baja, pero al final se ganó. Se avanzó en el diálogo para lograr consensos.

Reconoció que este gobierno de la 4T se ha desempeñado con transparencia y rendición de cuentas, pero también sin crear nuevos impuestos como lo hacían anteriormente. Se ha logrado que el dinero del pueblo se utilice en resolver los problemas que le aquejan diariamente.

Aguilera Cháirez dijo además que no ha sido fácil esta tarea porque se han enfrentado a muchos obstáculos, son grupos que no quieren perder sus privilegios que tenían en el pasado, donde no procuraban el bienestar social ni abatir la pobreza extrema.

Dijo finalmente la diputada federal que pésele a quien le pese se logrará llevar la Cuarta Transformación a todo el país; con hombres y mujeres cuyos principios sean la honradez, sin mentir y traicionar al pueblo de México, para lograr un país libre de corrupción.