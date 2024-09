Transportistas duranguenses afectados por condiciones de inseguridad en la “Súper”

Debido a los bloqueos que se han registrado de manera intermitente en las carreteras que conducen de Mazatlán a Durango, un empresario duranguense ya resultó afectado luego del robo de su unidad y posterior vandalismo al ser utilizada como medio de bloqueo para evitar el paso vehículos hacia la zona donde se llevan a cabo los enfrentamientos.

De acuerdo con el vicepresidente de Servicios de la Cámara Nacional de Comercio, Sergio Sánchez, uno de los socios informó que su camión con producto refrigerado fue tomado por personas del crimen organizado en los tramos que se encuentran en Sinaloa, probablemente sobre Mesillas, en el municipio de Concordia, lugar en el que se registró el pasado fin de semana el último bloqueo.

Hasta ahora desconoce cuál es el monto de lo perdido tanto en mercancía que trasladaba, como en el costo de la unidad misma, ya que incluso por el miedo, no se ha interpuesto la denuncia correspondiente ante las autoridades, esto pese a la afectación completa que se tuvo.





En este sentido, el vicepresidente de Servicios de la Canaco, reconoció que desde el pasado fin de semana se han presentado afectaciones en el comercio en general, esto debido a los contratiempos que se ha tenido en la entrega de los productos.

Destacó que es el comercio de mariscos el que se ha visto mayormente golpeado, sin que hasta el momento se tenga cuantificada la cantidad a la que ascienden las pérdidas, aunque se estiman que sean de un nivel considerable ya que los cierres intermitentes de carreteras tanto de la Supercarretera Durango-Mazatlán, como la libre, iniciaron prácticamente el jueves de la semana pasada y así continuaron hasta el lunes 16 de septiembre.

“La mayoría de los transportistas que se han contactado o se han acercado, se les ha pedido que se mantengan en el estado de Sinaloa y muchos por seguridad han decidido mantener allá sus vehículos, en lo que se tranquiliza la situación”, comentó, aunque esperan que a partir de hoy ya comenzarán a circular de nuevo por la rúa.

Descartó la existencia de desabasto de mercancía, ya que son pocos los productos que se comercializan en Durango provienen de aquella zona, “quizás algunos alimentos u otro tipo de mercancía”, dijo.

De ahí que el sector encargado del transporte de carga, ha atendido al llamado de autoridades tanto estatales, como federales, de no circular por las carreteras que conducen a Sinaloa para evitar alguna situación de riesgo y pérdidas económicas, sin embargo finalmente la decisión de transitar por estas vías es responsabilidad total del dueño.

“Si no tienen una necesidad prioritaria para circular por las carreteras de Sinaloa, no vayan”, comentó Sergio Sánchez, quien aseguró que las unidades que son de servicio público federal, por reglamento y como condición para mantener las placas y el permiso, deben contar con sus unidades aseguradas, sin embargo no todos cumplen con esa normativa.