Tres escuelas de la zona sierra de Durango cerraron por inseguridad en el área

El pasado ciclo escolar cerca de tres instituciones educativas de la zona sierra de Durango cerraron sus puertas, debido a la inseguridad que prevalecía en la zona.

El subsecretario de servicios educativos en el estado, José Luis Soto Gámiz, quien explicó que existe un reporte bajo de incidencias en cuanto a cierre de escuelas de nivel básico, puntualizó que se han presentado hecho de ese tipo por circunstancias como inseguridad o el retiro de familias de las comunidades, pero la matrícula estudiantil se mantiene.

Agregó que el ciclo escolar pasado por cuestiones de inseguridad en algunas áreas de la sierra, sobre todo en la región indígena de dos a tres escuelas se vieron inmersas en este problema, pues las comunidades donde están asentadas se encontraban en situaciones complejas.

Soto Gámiz indicó que la Secretaría de Educación en el estado no arriesga al personal docente y los padres de familia toman medidas con sus hijos, al momento de surgir alguna ola de inseguridad, “nosotros brindamos servicios educativos y no somos autoridades de procuraduría, al ver la circunstancia de riesgo o peligro, no se lleva a los niños a la escuela hasta que exista condiciones favorables y regresen los maestros” señaló.

De igual forma el subdirector educativo dejó claro que la matrícula estudiantil se mantiene y atiende, resaltó que debido a que existen más de 5 mil comunidades con menos de 100 habitantes es Conafe la institución encargada de brindar la educación a los pueblos con poca matrícula estudiantil, pues es una obligación del estado y un derecho de cada mexicano contar con educación.