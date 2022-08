TEED anula elección de Tamazula

Anula el Tribunal Electoral del Estado de Durango (TEED) la elección del municipio de Tamazula, debido a que la cadena de custodia se rompió, en la misma sesión avaló la elección de la capital.

La magistrada presidenta, Blanca Yadira Maldonado Ayala, explicó que el pleno del Tribunal al advertir que la cadena de custodia se rompió y se violaron los principios que rigen un proceso electoral, era causal de nulidad.

En la sesión desarrollada la tarde del jueves se dejó sin efecto la elección, además se revocó la constancia de mayoría y asignación de constancias de mayoría otorgadas por el Consejo Municipal de Tamazula y se dio vista al Congreso del Estado para que en uso de sus facultades emita la convocatoria de elección extraordinaria correspondiente, de igual forma se dio aviso al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para llevará a cabo dicho proceso, además a la Secretaría de Finanzas del Estado para que aporte los recursos necesarios para llevar a cabo la elección.

El pleno de TEED concluyó las resoluciones de las impugnaciones referentes a las elecciones municipales, que fueron presentadas por diferentes actores entre ellos los municipios de Súchil, San Juan del Ríos, Ocampo y Durango.

Anulación de 24 casillas

Se confirmó la elección de la capital del estado, con la anulación de 24 casillas derivado de la indebida integración del mismo número de las mismas.

Maldonado Ayala explicó que la anulación de dichas casillas se debió a que la integración de estas hubo una persona que integró indebidamente, es decir, no fue designada por la autoridad electoral competente, “debido a que no acudieron los ciudadanos designados, quien integró la casilla no pertenecía a la sección de la casilla, ante ello es causal de nulidad.”

Sin embargo dejó claro que la nulidad de las 24 casillas cambia el cómputo, pero no al ganador.

Añadió que en caso del municipio de Ocampo se modificó la integración del Ayuntamiento, por designarse indebidamente a dos regidurías al partido Morena, quien como integrante de la coalición “Juntos Hacemos Historia” no registró candidatos de mayoría relativa en fórmula para sindicatura, por lo tanto las regiduría se distribuyen con los partidos que sí registraron, es decir, PAN y PRI.

Al ser cuestionada sobre los tiempos para realizar la nueva elección en Tamazula, respondió que el Congreso del Estado será quien determine lo conducente en la convocatoria, y apuntó que el primero de septiembre entran en funciones las nuevas Ayuntamientos, por tanto las medidas irán acorde de la situación.

La magistrada subrayó que de acuerdo a la normativa lo procedente es que el Congreso nombre un Consejo al iniciar el periodo del nuevo Ayuntamiento.

Cabe hacer mención que el cómputo del municipio de Tamazula fue atraído por el IEPC luego que nueve paquetes electores fueran sustraídos por hombres armados, para que horas después aparecieran a las afueras del Consejo Municipal, en la pasada elección realizada el 5 de junio.