Turismo de vacunas ayuda a agencias de viajes de Durango a subsistir

Gracias al esquema de vacunación que se registró en los Estados Unidos, empresas dedicadas a la organización de viajes lograron subsistir durante este año pues muchos duranguenses recurrían a este país para aplicarse la dosis correspondiente, esto luego de un 2020 desalentador en el que países principalmente de Europa, cerraron sus fronteras a la entrada de extranjeros.

De acuerdo con la presidenta de la Asociación de Agencias de Viajes, capítulo Durango, Rosa María Morán Romero, al no requerir vacuna para ingreso al país vecino del norte, se podían realizar viajes internacionales solo presentando una prueba negativa a Covid-19, 24 horas antes del vuelo, “mucha gente salía a vacunarse a Estados Unidos y después regresaban por la segunda dosis”, comentó.

Esto provocó que recurrieran a agencias como la de ella para realizar trámites de vuelos y hospedajes, de ahí que consideró que si bien el año no fue igual de productivo que años antes de la aparición del SARS-CoV-2, al menos lograron sostenerse.

Aunque confesó que a pesar de la vacuna y de los avances que se han tenido para neutralizar la pandemia, lo cierto es que hasta ahora no se han reactivado los viajes de excursión a países como los del continente Europeo, pues solo España y Francia permiten el acceso a turistas, así como países Nórdicos a donde a los duranguenses no les interesa viajar en plan turístico.

“Esperábamos que al abrir la frontera (EU), se nos iban a incrementar mucho las ventas, la gente volvería a salir por Tijuana que es lo más barato, definitivamente no, porque nos estamos dando cuenta que tanto en México, como Estados Unidos hay mucha gente que no se quiere vacunar”, comentó la empresaria, quien señaló que las políticas estadounidenses son tal, que ni teniendo ciudadanía pueden ingresar si no están vacunados.

Explicó que durante el 2020 tuvieron que suspenderse el 90% de los viajes que ya se tenían programados, esto derivó en que muchas personas perdieran su dinero pues hoteles y aerolíneas solo cambiaban las fechas, pero no hacían reembolsos.