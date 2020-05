Turismo ya trabaja en un plan de acción

Se trabaja en un plan de reactivación en la Secretaría de Turismo del Estado, en vertientes de capacitación, y un análisis de las posibilidades de atracción de turistas a la entidad, una vez que después de la pandemia se regrese a una nueva realidad, afirmó el secretario, Eleazar Gamboa de la Parra.

Indicó que se tiene abierta la convocatoria a empresas interesadas en la certificación nacional denominada “Punto Limpio”, la cual trabaja en todas las entidades del país.

También se tiene un plan de reactivación, y aquí hay que hacer notar que Durango cuenta con algunas ventajas sobre otra entidades, porque después de la pandemia, la gente va a querer salir a lugares cercanos, en coche y en pequeño grupos, y el turismo que visita la entidad, en un 82 y hasta en un 85%, proviene de estados cercanos, igualmente se buscarán lugares naturales y muchas son las bondades de Durango en estos aspectos.

Indicó que desafortunadamente no se cuenta con recursos para realizar promoción, en el caso del estado, se realiza con recursos del impuesto sobre hospedaje y al no haber ocupación a nivel nacional, no hay forma de tener este recurso que equivale a cerca de siete millones de pesos, ante ello se trazarán estrategias junto a la iniciativa privada, para en el corto y mediano plazo, promover a Durango en estados vecinos y conforme pase el tiempo, extender las promoción a nivel nacional y el extranjero.