Aunque la deuda que mantiene el gobierno de Durango, con la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), asciende a 304 millones de pesos, el rector Rubén Solís Ríos, señaló que si este miércoles 14 de septiembre, antes de que concluya esta administración se les ofrecen 250 millones de pesos y el resto pagarlo a en el próximo mes, los aceptarían.

Te puede interesar: Sindicatos magisteriales piden auditoría al Gobierno de Durango

En una rueda de prensa improvisada en el edificio central de la máxima casa de estudios, el directivo señaló que las negociaciones continúan con las autoridades estatales hasta el último minuto de la administración de José Aispuro Torres, quien este miércoles a las 00:00 horas deja de ser el gobernador de Durango.

Explicó que el pasado martes 13 de septiembre se interpuso una demanda formal ante la Fiscalía Anticorrupción, misma que confían en que se le dará seguimiento, pues esta va en contra del secretario de Finanzas, el subsecretario de Egresos y el propio gobernador Aispuro Torres, por el delito de desvío de recursos destinados a la UJED.

UJED mantiene negociaciones con el Estado hasta el último minuto de la administración / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Y es que el pasado domingo 11 de septiembre se comprometieron a que a inicios de esta semana se pagaría el adeudo, incluso acudió el secretario de Educación, Rubén Calderón Luján, para hacer el planteamiento, no obstante al fallar las gestiones en la Ciudad de México, el dinero nunca llegó y por ello se mantiene el paro en las 19 Facultades.

“Estamos molestos por esta actitud porque la Junta Directiva me parece que demostró confianza, madurez y cordura, y ellos nos quedan mal”, dijo Solís Ríos, quien apuntó que se trata de recursos contemplados para pagar algunos pasivos y deudas que tiene la UJED, mientras que el recurso ordinario que por un convenio el Gobierno estatal debe entregar a la universidad no se ha pagado y que de no obtenerse comenzarán a presentar afectaciones en los pagos generales de los últimos meses, incluido en renglón de sueldos y salarios.

Sin embargo mientras esto se desarrolla, la Junta Directiva de la UJED tomó la decisión de entablar un diálogo con el nuevo gobernador, Esteban Villegas Villarreal para darle seguimiento al adeudo que se tiene.

Al cuestionarlo por las acciones hechas por los estudiantes universitarios quienes el pasado martes tomaron las instalaciones de un kiosco multipago, señaló que es respetuoso del actuar de la FEUD.