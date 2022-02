UJED regresará al 100% a excepción de personal con vulnerabilidad

Ante la resolución de reactivar las actividades de manera presencial en la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), el próximo martes 08 de febrero, el secretario general del Sindicato de Personal Administrativo de la Universidad Juárez del Estado de Durango (SPAUJED), Erick Hernández Cosaín, dijo que la idea es regresar al 100% a excepción de personal que presente alguna vulnerabilidad de salud.

Solo el personal que tenga alguna particularidad de salud o enfermedad crónica complicada, que pueda ser vulnerable ante la pandemia, debe seguir con sus actividades de manera virtual, solo lo tiene que pasar la información al sindicato para luego reportarlo a la autoridad, pero la idea es que se regrese la totalidad del personal.

“Nosotros lo dijimos a finales del año, que estaremos dispuestos a regresar siempre y cuando todos tuvieran el refuerzo, ya la mayoría tuvo el refuerzo, quedan algunos casos que no lo tienen”, expresó.

Recordó que el secretario de Salud en Durango, Sergio González Romero ha mencionado que de las hospitalizaciones de gravedad, el 80% no está vacunado o no contaba con el refuerzo. No detalló el número de contagios que se han dado, pero señaló que son varios, pero no de gravedad y que han podido salir adelante.

Dijo que se estarán vigilando que el proceso de regreso a las aulas se desarrolle atendiendo todos los protocolos correspondientes. Asegurando que el uso de cubrebocas sea obligatorio, y que se cuente con el servicio de agua en los baños de todas las unidades académicas, cuidando la sana distancia entre alumnos y maestros.