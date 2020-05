UJED terminará semestre “A” 2020 el 30 de junio

La Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) determinó -ante la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19- concluir el semestre en curso en la modalidad a distancia el próximo 30 de junio, es decir, los alumnos ya no retornarán a clases presenciales, tras acatar las recomendaciones emitidas por las secretarías de Educación Pública y de Salud.

Así, las unidades académicas de la UJED de los niveles de bachillerato, licenciatura y posgrado, terminarán el semestre “A” 2020 en la modalidad a distancia que fue adoptada como alternativa al confinamiento derivado de la pandemia, al tiempo que anunció que el semestre “B” iniciará el17 de agosto bajo las condiciones que para entonces determinen las autoridades de Salud y Educación.

Esta decisión fue adoptada con la finalidad de proteger a toda la comunidad estudiantil, así como a sus docentes, administrativos y trabajadores, señaló la propia institución de educación superior.

Y, acotó oficialmente que ante este escenario, la UJED se ha visto en la necesidad de recorrer fechas y reajustar su calendario del semestre “A”, con lo que del 01 al 19 de junio se tendrá un periodo de regularización; del 22 al 26 será de evaluación y entrega de calificaciones, y del 29 de junio al 03 de julio se abrirá el espacio para exámenes extraordinarios.

Cabe destacar que del 29 de junio al 25 de julio se harán cursos para alumnos que no hayan aprobado alguna materia durante el semestre “A” 2020, pues las autoridades universitarias y los docentes son conscientes de que algunos alumnos no pudieron tomar sus clases en línea o enviar sus trabajos y tareas, pues hay quienes no cuentan con las herramientas necesarias o se encuentran en comunidades alejadas donde no se tiene el servicio de internet.

La UJED iniciará su semestre “B” 2020 el 17 de agosto, ya sea de manera presencial o en modalidad a distancia, según los avances que en materia de salud se tengan para esa fecha y conforme a las disposiciones que para entonces emitan las autoridades sanitarias y educativas, pues serán quienes determinarán el momento indicado para el regreso a las aulas.

