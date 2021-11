Ulises Ruíz presenta su libro "Por el rescate de México"

Para continuar con su carrera política y al haber sido expulsado del PRI, el ex gobernador de Oaxaca Ulises Ruíz Ortíz, comentó en su visita a Durango capital para presentar su libro “Por el rescate de México”, que por el momento no piensa integrarse a algún partido, menos a Morena, porque no coincide, en como el presidente Andrés Manuel López Obrador conduce al país, pues es un gobierno que no tiene rumbo.

Dijo que es algo de principios y de convicción, no es asunto de trabajo, porque no está buscando trabajo, ni le interesa estar en el gobierno de López Obrador, sobre todo porque está perjudicando a los mexicanos.

Aseguró que México necesita una real oposición, un bloque más allá de los partidos políticos, donde se sumen miembros de la sociedad civil, organizaciones sociales, empresarios, productores, todos los que están abandonados por el Gobierno, incluso para formar candidaturas ciudadanas.

Está de acuerdo con la alianza que conforma PRI, PAN y PRD, y expresó ojalá se sumara Movimiento Ciudadano también, quienes ahora deben entender que se tienen que postular a los mejores candidatos, irse más con la sociedad y seguir las encuestas para ganar.

Ortíz Solís simpatiza con las coaliciones para enfrentar a quienes se imponga en las candidaturas de Morena, mismas determinadas directamente por el presidente, pues indicó que él las va a imponer y su proceso de elección es solo una simulación, pues él así está formado con el viejo PRI, partido del que dijo que reconoce ha tenido muchos aciertos y errores.

Mencionó que la finalidad de su libro es dar a conocer a todos los mexicanos lo que está ocurriendo en el país, por ejemplo en el tema de seguridad, que no ha dado resultados la política de abrazos no balazos, la guardia nacional, o la militarización del país, pues no ha resuelto el problema.

Tampoco la política de “dádivas”, porque la gente lo que quiere es trabajo, no que le den a fondo perdido, pues en 4 años, ya se agregaron 4 millones de pobres, detalló que el 90% de lo que se invierte en México, es por la iniciativa privada, nacional e internacional, por lo que no se puede pelear con ellos, en lugar de estimularlos, el presidente los está persiguiendo.