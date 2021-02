Un 60% de la población duranguense acepta ser funcionario de casilla: INE

María Elena Cornejo Esparza, vocal ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Durango, informó que aproximadamente un 60 por ciento de la población acepta ser funcionario de casilla durante el proceso electoral, de acuerdo a lo que se ha presentado en ejercicios anteriores.

Explicó que un 30 por ciento son personas imposibles de localizar, y no es que hubieran decidido no participar, sino que al momento de localizarla resulta que ya no vive en ese domicilio registrado, no se notificó el fallecimiento, son personas que perdieron su credencial o que viven en domicilios no localizados.

Después en un 10 por ciento son personas que no cumplen con los requisitos de Ley, ciudadanos que no saben leer ni escribir, que tienen un cargo en una dirigencia partidista de cualquier nivel, o un cargo de confianza en el mando superior y en esta ocasión por la pandemia que sea una persona mayor de 60 años.

La funcionaria expresó “es importante recalcar que la elección no solo la hacemos quienes tenemos un cargo en el INE, son las y los ciudadanos la parte fundamental de la elección participando como funcionarios de casilla, como observadores electorales y ejerciendo su derecho a votar y ser votados”.

Desde el pasado 12 de febrero 639 Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) visitan a las personas sorteadas a participar como funcionarios de casilla en toda la entidad, como resultado de la primera insaculación, son un total 180 mil 704 personas las que serán visitadas, 91 mil 183 mujeres y 89 mil 521, hombres.

Para el próximo 8 de abril se hará una segunda insaculación entre los y las ciudadanas que muestren mayor disposición y aptitudes, quienes estarán desempeñando su labor en las 2 mil 550 casillas que se instalarán en todo el estado.