Un disparate que el INEGI mida la riqueza: PRI

Como “un disparate…una ocurrencia” y atentado al derecho de propiedad privada, así calificó el presidente estatal del PRI, Luis Enrique Benítez Ojeda, la propuesta anunciada por el dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar -y en donde el propio presidente Andres Manuel López Obrador se manifestó en contra- en relación a que el INEGI mida la desigualdad y la concentración de la riqueza.

Para Benítez Ojeda, este “disparate más pretende desviar la atención de la opinión pública, sobre el pésimo manejo durante la pandemia de Covid-19, la crisis de empleo que por ella se enfrenta y la militarización del país”.

“Esa ocurrencia se trata de un atentado al derecho de propiedad privada, un derecho que incluso está asentado en convenios internacionales en los que México participa y uno de los derechos más sagrados para cada individuo”, agregó el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI.

Sostuvo que en la realidad “hay un doble discurso, al decir que hay que confiar en el pueblo y, por el otro lado, meterle un funcionario público a la casa. Lo que preocupa aquí son las intenciones de Morena de querer crear un marco legal que enfrente a las familias mexicanas con las instituciones públicas”.

Benítez Ojeda comentó que aunque diversos actores emanados del partido en el poder salieron durante el día a desmentir la intención de vulnerar los derechos de los ciudadanos a través de esta iniciativa, es evidente que Morena y su gobierno “miden” las reacciones de los mexicanos ante el estado fiscalizador y hasta persecutorio que pretenden establecer, agregó.

“Porque es evidente que el INEGI no es el ente adecuado para fiscalizar. Esa no es su función; fue creado con otros fines como el generar información útil para la toma de decisiones y diseño de políticas públicas, censos, estadística y ya existen otras instancias que hacen las tareas de revisión patrimonial como la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública o la Fiscalía General de la República, que en todo momento pueden preguntar y verificar los bienes, activos, propiedades no solamente de los políticos o los servidores públicos, sino de cualquier empresario o ciudadano en el país”, agregó.

Benítez Ojeda insistió en que “esta propuesta es desatinada, pero, sobre todo, atenta contra un derecho fundamental de las personas como lo es el derecho de propiedad”, al mismo tiempo que señaló que no se ve cómo pretenden lograr con un decremento económico, en lugar del 4% que anunciaron el año pasado, con los 10 millones de nuevos pobres que ha dicho el Coneval que dejará la crisis consecuencia de la pandemia, o con la pérdida de 20 mil empleos diarios desde que comenzó el confinamiento por la presencia del virus”, comentó.

Finalmente, el presidente estatal del PRI consideró que “el fin no puede justificar los medios”, por lo que también cuestionó el decreto para que las Fuerzas Armadas continúen en las calles. “Lo primero que importa es la seguridad de todas las mexicanas y de todos los mexicanos, pero Morena hizo una gran campaña en contra del Ejército en la calle y ahora fortalece y defiende la iniciativa; esa falta de criterio genera sospechosismo”.

