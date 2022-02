Un gasto innecesario el ejercicio de la revocación de mandato: Alfonso Montellano

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-Para el sector empresarial, el próximo ejercicio democrático de la revocación de mandato del presidente de la República, será un gasto innecesario e inútil, considerando las grandes deficiencias que se tienen en el país, sobre todo en el tema de seguridad pública.

Así lo declaró Alfonso Montellano Villarreal, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), al ser cuestionado sobre el próximo proceso de revocación de mandato que será el domingo 10 de abril.

Comentó que todo el recurso que se destinará para este ejercicio, si se empleará para reforzar el tema de la seguridad, sería mejor visto por la ciudadanía y obviamente por el sector empresarial, debido a que, al tener mayor seguridad, hay mayor inversión y se generan más fuentes de trabajo.

Dicho ejercicio se va a realizar en abril, lo único que queda es levantar las voces y expresar que es innecesario e inútil dicha actividad en la cual se tendrá un gran dispendio de recursos y que bien pudieran ser utilizados para fortalecer la seguridad pública en el país.

“Debemos unirnos y buscar hacer alianzas para evitar esos dispendios de dinero que no es necesario gastarlos en algo que no tiene caso, de ahí que debemos dejar un precedente para que en el futuro no se repita y no sólo en esta actividad, sino en otros que no están enfocados en el verdadero bienestar social”, comentó.