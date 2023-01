Un reto el retiro de obstáculos de las banquetas en Durango: Alfredo Varela

Retirar obstáculos de las banquetas en el municipio de Durango, no ha sido una tarea fácil, por ejemplo en el tema de retirar casetas telefónicas que ya no se utilizan, ha sido complicado porque al acercarse con la empresa dueña de las casetas, se determinó que es de competencia federal, así lo señaló el regidor de Movimiento Ciudadano, Alfredo Varela e integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento.

Manifestó que en esta administración municipal no se ha retirado ninguna caseta, pero algunas que sí fueron retiradas no por el municipio, la empresa propietaria u otra autoridad, alguien, que no saben quién, las retiro fuera de reglamento, lo que ha ocasionado incidentes, “quitan las casetas de teléfono pero dejan la parte de abajo, un perfil pequeño, que no se ve cuando vas caminando”.

Indicó que son muchas cuestiones que se deben revisar, porque también muchas banquetas cuentan con las dimensiones que deben tener y eso de igual manera afecta al peatón, y de manera general precisó “es necesario dejar lo más libre las banquetas”.

En el caso de las casetas telefónicas que se encuentran aún en diferentes puntos de la ciudad, y que ya no están funcionando, son las principales que apuntó se deben retirar, pues no presentan alguna utilidad.

Dijo que desde la fracción de Movimiento Ciudadano, han pensado en opciones para reutilizarlas, quizá como botones de pánico, pero es algo que se debe acordar con la empresa, igual para el retiro, aunque ya cuentan con trabajador que quiere colaborar para hacer la gestión necesaria.

También en estas renovaciones se tomará en cuenta las necesidades de personas con discapacidad, como en algunas esquinas que no se encuentren cerca de los arbotantes, para los cruces en silla de ruedas, y que cuenten con los señalamientos.

Retirar los teléfonos públicos fue una iniciativa presentada el año pasado en Cabildo, para quitar todo lo que ya no está funcionando y que provocan que las banquetas sean angostas.